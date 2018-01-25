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۵ بهمن ۱۳۹۶، ۱۶:۳۳

در راستای اجرای امینانه نیت وافقان؛

طرح«مهر تندرستی» در شهرستان رودسر اجرا شد

طرح«مهر تندرستی» در شهرستان رودسر اجرا شد

رودسر- رئیس اداره اوقاف و امور خیریه رودسر از اجرای طرح «مهر تندرستی» در راستای اجرای امینانه نیت واقفان درحوزه سلامت در این شهرستان خبرداد.

حجت الاسلام عباس خوبرو در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرای طرح «مهر تندرستی» در شهرستان رودسر، اظهار کرد: یکی از وظایفی که بر عهده سازمان اوقاف اجرای امینانه نیات واقفین است که در زمینه‌های مختلف اجرای می‌شود.

وی با بیان اینکه براساس برنامه‌ریزی سازمان اوقاف برای اجرای متمرکز و یکپارچه نیات موقوفات طرح «مهر تندرستی» به منظور کمک به بیماران نیازمند از سوم بهمن آغاز ‌شده است، افزود: در این طرح از درآمد موقافات برای حوزه  دارو، درمان و مساعدت به بیماران نیازمند هزینه می شود.

رئیس اداره اوقاف رودسر خاطرنشان کرد: این طرح در شهرستان رودسر برای پنجمین سال پیاپی از ۳ بهمن ماه سال جاری به مناسبت میلاد حضرت زینب کبری (س) و روز پرستار آغاز  شده است.

وی تصریح کرد: در قالب این طرح حمایت‌ها و کمک‌های نقدی و غیر نقدی برای تامین بخشی از هزینه‌های دارو، درمان و بستری جامعه هدف از قبیل ایتام و بی سرپرستان بیمار و نیازمندان مستمند پرداخت می‌شود.

به گفته خوبرو در سال جاری برای بخش دارو و کمک به بیماران از محل موقوفه میرجوادی، میرفندرسکی، امیربنده و تیر عبدالله احمدی مبلغ ۲۵میلیون ریال هزینه شده است.

کد مطلب 4209920

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