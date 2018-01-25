طرح«مهر تندرستی» در شهرستان رودسر اجرا شد

حجت الاسلام عباس خوبرو در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرای طرح «مهر تندرستی» در شهرستان رودسر، اظهار کرد: یکی از وظایفی که بر عهده سازمان اوقاف اجرای امینانه نیات واقفین است که در زمینههای مختلف اجرای میشود.
وی با بیان اینکه براساس برنامهریزی سازمان اوقاف برای اجرای متمرکز و یکپارچه نیات موقوفات طرح «مهر تندرستی» به منظور کمک به بیماران نیازمند از سوم بهمن آغاز شده است، افزود: در این طرح از درآمد موقافات برای حوزه دارو، درمان و مساعدت به بیماران نیازمند هزینه می شود.
رئیس اداره اوقاف رودسر خاطرنشان کرد: این طرح در شهرستان رودسر برای پنجمین سال پیاپی از ۳ بهمن ماه سال جاری به مناسبت میلاد حضرت زینب کبری (س) و روز پرستار آغاز شده است.
وی تصریح کرد: در قالب این طرح حمایتها و کمکهای نقدی و غیر نقدی برای تامین بخشی از هزینههای دارو، درمان و بستری جامعه هدف از قبیل ایتام و بی سرپرستان بیمار و نیازمندان مستمند پرداخت میشود.
به گفته خوبرو در سال جاری برای بخش دارو و کمک به بیماران از محل موقوفه میرجوادی، میرفندرسکی، امیربنده و تیر عبدالله احمدی مبلغ ۲۵میلیون ریال هزینه شده است.
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