کلانتری های شهرستان فردیس راه اندازی شده است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ ایوب احمدی پیش از ظهر پنجشنبه در مراسم تودیع و معارفه فرمانده انتظامی شهرستان فردیس که در سالن همایش شهرداری فردیس برگزار شد، با اشاره به فتنه اخیر، اظهار کرد: طبق دستورات اکید فرمانده انتظامی استان البرز، نیروی انتظامی شهرستان فردیس در قالب ۴ گروه در سطح شهرستان حضور یافتند و از ایجاد هرگونه آشوب در فردیس جلوگیری کردند.

فرمانده سابق انتظامی فردیس با بیان اینکه تمام رده ها و کلانتری های ستاد فرماندهی انتظامی شهرستان فردیس راه اندازی شده است، عنوان کرد: نیروی انتظامی پس از سپاه این شهرستان دومین ارگان مستقل فردیس پس از جداشدن از کرج بود.

وی با بیان اینکه مرکز تعویض پلاک به منظور دسترسی آسان شهروندان به این مکان و عدم مراجعه به کرج راه اندازی شده است، خاطرنشان کرد: زمینی در حدود ۴ هزار متر در شهرک ناز برای ساخت ستاد فرماندهی نیروی انتظامی شهرستان فردیس کلنگ زنی شده و عملیات اجرایی آن آغاز شده است.

سرهنگ احمدی با اشاره به اهمیت تفکر بسیجی و مدیریت جهادی در عملکرد پلیس، تصریح کرد: تامین امنیت سفر رئیس جمهور و اجلاس سراسری نماز از افتخارات نیروی انتظامی این شهرستان بوده است.