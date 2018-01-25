ضرورت رونق کسب وکار رسته ای/گردشگری اولویت اشتغالزایی درگیلان است

به گزارش خبرنگار مهر، علی ربیعی ظهر پنج شنبه درنشست مسولان، مردم و سرمایه گذاران بخش خصوصی در زمینه اشتغالزایی که در سالن اجتماعات فرمانداری شهرستان لنگرود برگزارشد ضمن ابزار رضایت از برگزاری این جلسه، اظهار کرد: استان گیلان پانزدهمین استانی است که جلسه اشتغالزایی دولت در آن برگزار می شود.

وی به مشکلات موجود اشاره و کتمان این مشکلات را راه حل ندانست و افزود: بدون اتصال و سهم گرفتن از بازارهای جهانی نمی توانیم فعالیت های اقتصادی در سطح کشور انجام دهیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه فشارها و تحریم ها برعلیه ایران هزینه حفظ عزت و اقتدار انقلاب است، گفت: تلاش برای رفع این تحریم ها کار بزرگی است و حضور در بازارهای جهانی حق نظام مقدس اسلامی ایران است.

وی در ادامه با اشاره به تلاش برای حل مشکلات موجود و نداشتن کسری رشد، خاطرنشان کرد: در حال حاضر ما در کشور با پدیده رشد بدون اشتغال روبه رو هستیم که تلاش می کنیم با برگزاری این جلسات در سطح استان ها و شهرستان ها پدیده رشد همراه با ایجاد اشتغال باشد.

ربیعی همچنین با بیان اینکه یکی از برنامه های ما در اجرای طرح های اشتغال زایی بهبود وضعیت کسب و کار رسته ای است، تصریح کرد: همه اقدامات تاکنون در حوزه تولید صورت گرفته و هیچ اقدام مثبتی در زمینه اشتغال انجام نشده است.

وی تأکید کرد: امروز به دنبال تحقق سیاست های توسعه ای و همچنین سیاست های مداخله در بازار کار با امضای هزار و ۱۷۰ میلیارد تومان تفاهم نامه با سازمان برنامه و بودجه هستیم تا شاهد کاهش آسیب و فشار بر معیشت مردم باشیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: همچنین در این زمینه به ایجاد اشتغال در سطح روستاها و پرداخت تسهیلات اشتغال روستایی که از امروز پرداخت آن در سطح کشور از استان گیلان کلید می خورد، هستیم.

وی با بیان اینکه برای نخستین بار در سال جاری رشد صادرات کالاهای غیر نفتی از صادرات نفتی پیشی گرفته است، افزود: متاسفانه آثار این رشد در سطح جامعه دیده نمی شود.

ربیعی اظهار کرد: یکی از جهت گیری های درست در سیاست های کلان کشوری این است که مشکلات با کنش های اقتصادی درست اصلاح شود.

وی در ادامه فقرزدایی واشتغال دو برنامه دولت برشمرد و گفت: ایجاد اشتغال سبب می شود که فقر در سطح جامعه کاهش یابد .

وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به پتانسیل های استان گیلان و تعیین حوزه گردشگری به عنوان اولویت در زمینه اشتغال زایی، تصریح کرد: با توجه به ظرفیت و مواهب طببعی و خدادادی مستعد گردشگری در این استان باید از این حوزه در زمینه ایجاد اشتغال و درآمد و رونق اقتصادی بهره برد.