ستادهای نماز جمعه از ظرفیت جوانان استفاده کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمود سیاح روز پنجشنبه در نخستین گردهمایی مسئولان ستاد نماز جمعه استان قزوین اظهار داشت: برپائی نماز جمعه در شهرهای کشور دیگر مانند گذشته نیست که با ارائه برنامه‌های جزئی و محدود شاهد موفقیت یک ستاد در جذب نمازگزاران و سایر زمینه‌ها باشیم.

وی افزود: امروزه برنامه جانبی مختلفی در نماز جمعه‌های سراسر کشور برگزار می‌شود و تقریبا بیش از ۸۰ درصد ستادها این برنامه‌ها را اجرا می‌کنند که این مهم نشان‌دهنده تفاوت برگزار نماز جمعه از سال‌های گذشته تا به امروز است.

مدیر ستاد نمازجمعه‌های کشور با اشاره به تفاوت نگاه‌ افرادی که در نماز جمعه شرکت می‌کنند، عنوان کرد: عده‌ای از افرادی که در نماز جمعه شرکت می‌کنند به دنبال محتوا نیستند ولی عده‌ای از افراد دیگر به دنبال محتوا و خطبه‌ها بوده و باید برای این طیف از مردم محتوای جدید و به روز ارائه کنیم.

سیاح با اشاره به اینکه نماز جمعه باید کار قرارگاهی انجام دهد، خاطرنشان کرد: مقام معظم رهبری دو سال است که موضوع قرارگاه فرهنگی را مطرح کرده‌اند و این مهم نشان‌دهنده آن است که ایشان معتقدند باید در امور فرهنگی ریل‌گذاری لازم صورت گرفته و امورات فرهنگی به صورت قرارگاهی انجام شود چراکه امرو فرهنگی در غیر اینصورت اثرگذار نیستند.

وی بیان کرد: با توجه به ظرفیتی که در استان قزوین وجود دارد می‌توان یک اقدام قرارگاهی مناسب را شکل داد تا بدین وسیله منویات مقام معظم رهبری اجرایی و امورات فرهنگی ساماندهی شود.

مدیر ستاد نماز جمعه‌های کشور با اشاره به نقش روابط عمومی در ستادهای نماز جمعه تصریح کرد: روابط عمومی در ستادهای نماز جمعه از اهمیت بالایی برخوردار است و ستادهای نماز جمعه حتما باید از روابط عمومی فعال و پویا استفاده کنند.

وی گفت: بسترهای لازم را انجام بسیاری از اقدامات مختلف در ستاد نماز جمعه فراهم است و مسئولان ستاد وظیفه دارند که از این ظرفیت به نحو احسن استفاده کنند.

وی با اشاره اینکه در هر شهر ظرفیت‌های زیادی برای استفاده مسئولان ستاد نماز جمعه وجود دارد، خاطرنشان کرد: استفاده از ظرفیت جوانان یکی از مواردی است که به طور قطع باید مسئولان ستادهای نماز جمعه به آن اهتمام داشته باشند.