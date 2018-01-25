به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، «فهد محمد العطیه» سفیر قطر در روسیه گفت: روسیا نقش سازنده ای در حل بحران سوریه دارد.

بر اساس این گزارش، وی همچنین با اشاره به نشست صلح سوری که قرار است طی هفته آینده در سوچی برگزار شود، گفت: قطر تلاش خود را برای موفقیت این نشست می کند. تلاش های مسکو برای برقراری صلح در سوریه مورد تأیید دوحه است.

این مقام قطری گفت: ما مجددا حمایت خود از دولت سوریه و شهروندان سوری را اعلام می کنیم. ما خواهان حل و فصل سیاسی بحران سوریه هستیم.

عطیه افزود: از دوحه برای شرکت در نشست سوچی دعوت نشده است. به نظرم بهتر است شرکت کنندگان در سوچی همان طرف هایی باشند که در مذاکرات آستانه مشارکت داشتند.

از سوی دیگر، سفیر قطر در سوریه همچنین با بیان اینکه عملیات ترکیه در شمال سوریه مورد تأیید دوحه است، گفت: هر کشوری حق دارد که از امنیت مرزهای خود دفاع کند.

وی گفت: ترکیه نیز مانند بسیاری از کشورهای دیگر، طی سالهای گذشته با عملیات های تروریستی زیادی مواجه شده است.