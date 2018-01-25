۱۰ درصد ازجمعیت تحت پوشش امدادزنجان از چرخه حمایتی خارج می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، هدایت صفری ظهر پنجشنبه در دیدار استاندار زنجان از کمیته امداد امام خمینی (ره) استان زنجان، افزود: یکی از اقدامات مهم کمیته امداد استان زنجان در حوزه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی زمینه‌سازی برای فعالیت گروه‌های مختلف مددجویی در بازار کسب‌وکار حلال با ایجاد فرصت‌های شغلی برای جامعه هدف است.

وی اظهار کرد: رویکرد کمیته امداد در حوزه خدمت‌رسانی به جامعه هدف در کنار تأمین معیشت، توجه به ارتقای سطح فکری و فرهنگی جامعه هدف با ترویج سبک زندگی دینی بین آن‌ها است،.

مدیر کل کمیته امداد استان زنجان گفت: ارتقای سطح باورهای دینی خانوارهای مددجویی تحت حمایت کمیته امداد با ارائه مشاوره‌ها و آموزش‌های لازم در این بخش با هدف تبدیل تهدیدها در حوزه آسیب‌های اجتماعی به فرصت‌ها توانمندسازی خانوارها انجام می‌شود.

صفری تأکید کرد: کمیته امداد امام خمینی استان زنجان بیش از ۴۱ هزار نفر معادل ۲۲ هزار و ۵۰۰ خانوار را تحت پوشش دارد و در این راستا ۷۸۸ نفر بیمار خاص، سه هزار و ۱۰۰ دانش، ۵۲۹ دانشجو و ۱۳ هزار زن سرپرست خانوار و ۱۷ هزار سالمند و سه هزار ۱۹۷ خانواده مستأجر تحت پوشش کمیته امداد هستند.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان زنجان گفت: سالانه ۱۰ درصد از جمعیت تحت پوشش استان زنجان از چرخه حمایتی کمیته امداد خارج می شوند و این نهاد بر انسان محوری تأکید دارد و فقر پروری جلوگیری می‌کند.

صفری بر توانمندی جامعه هدف تحت پوشش کمیته امداد اشاره کرد و گفت: این نهاد توانمندسازی محرومین را در دستور کار جدی خود دارد و حفظ کرامت انسانی و ارائه خدمات را از رویکردهای اصلی خود قرار داده است.

وی تصریح کرد: این مددجویان تحت پوشش در یک پروسه زمان‌دار وارد چرخه حمایتی کمیته امداد شده و در یک پروسه زمانی هم از چرخه حمایتی این نهاد خارج می‌شوند چرا که خودشان توانمند می‌شوند.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان زنجان گفت: برنامه‌های کمیته امداد امام خمینی به‌صورت برنامه‌ریزی‌شده و با پیوست فرهنگی ارائه می‌شود و رویکرد کمیته امداد انسان‌پروری به‌جای گداپروری است و توانمندسازی افراد بر اساس ظرفیت‌ها و استعدادها ازجمله اقدامات این دستگاه است.