به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام روح الله فاطمی نسب روز پنجشنبه در نخستین گردهمایی مسئولان ستاد نماز جمعه استان قزوین با اشاره به انتصاب حجت الاسلام علی اکبری به عنوان مسئول شورای سیاستگذاری ائمه جمعه و تقذیر از زحمات حجت السلام تقوی در مدیریت ۱۷ ساله خود در این منصب، اظهار داشت: حجت الاسلام تقوی در مدیریت ۱۷ ساله خود ۹۰۰ نمازجمعه راه اندازی کردند که این تعداد بسیار مطلوب ارزیابی می شود چراکه نماز جمعه ناب ترین سنگر در دفاع از ارزش های اسلامی است.

وی با اشاره به اینکه امیدواریم در مدیریت جدید بتوانیم کیفیت این ۹۰۰ نماز جمعه را روز به روز ارتقاء دهیم، افزود: استان قزوین به طور کامل آمادگی خود را اعلام می دارد تا بتواند در اسرع وقت کیفیت نمازجمعه های استان قزوین را ارتقا دهد.

مسئول دفتر شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان قزوین عنوان کرد: نماز جمعه قلب تپنده فرهنگی هر شهر است و قلب تپنده هر نماز جمعه هم مسئولان ستاد نمازجمعه هستند که این مهم نشان دهنده اهمیت نقش مسئولان ستاد نماز جمعه است.

فاطمی نسب خاطرنشان کرد: به هر میزان که مسئولان ستاد نماز جمعه فعالیت بیشتری کنند ما شاهد پویاتر شدن و فعال تر شدن نماز جمعه‌های استان قزوین خواهیم بود.

وی با اشاره به اینکه مسئولان ستادها باید هم‌افزایی و تعامل خود را افزایش دهند، تصریح کرد: از تمامی مسئولان ستاد نماز جمعه استان قزوین درخواست داریم که برنامه‌های جانبی خود را افزایش دهند تا بدین وسیله شاهد حضور بیشتر مردم در نماز جمعه باشیم.

مسئول دفتر شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان قزوین بیان کرد: راه‌اندازی میز خدمت یا به عبارتی طرح نهضت پاسخ‌گویی یکی از طرح‌هایی است که باید در تمامی شهرهای استان قزوین آغاز به کار کنند تا بدین وسیله مردم بتوانند به راحتی با مسئولان شهری و استانی ارتباط برقرار کنند.

فاطمی نسب با اشاره به مطالبات به حق مردم در موضوعات مختلف گفت: بهترین مکان برای پیوند حاکمیت و مردم نماز جمعه است و باید با راه‌اندازی میز خدمت بتوانیم بین مردم و مسئولان پیوند لازم را برقرار کنیم.

وی افزود: مسئولان ستاد باید به روش‌های مختلف فرهنگی، هنری و غیره بتوانند مردم را به مصلی‌های نماز جمعه هدایت کنند و دعوت مردم برای حضور در مصلی‌های نماز جمعه تنها محدود به خطبه‌های نماز جمعه نشود.

مسئول دفتر شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان قزوین با اشاره به اینکه حضور جوانان و نوجوانان از اهمیت بالایی برخوردار است، خاطرنشان کرد: مسئولان ستاد نماز جمعه باید سازوکاری را فراهم کنند تا جوانان نخبه و فعال هر شهر پیش از خطبه‌ها سخنرانی و بدین وسیله دغدغه‌های خود را بیان کنند.