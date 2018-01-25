تولید ماشین برداشت نخود در کشور/رویکرد جدی در افزایش تولید محصول

به گزارش خبرنگار مهر، عباس کشاورز ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران در سخنانی بابیان اینکه فرصت خوبی پیش آمد که در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی لرستان موضوع حمایت از افزایش تولید نخود و رونق صادرات آن مطرح شود، اظهار داشت: افزایش تولید نخود یکی از برنامه‌های جدی وزارت جهاد کشاورزی است.

وی بابیان اینکه در این راستا یک ستاد تشکیل‌شده است، عنوان کرد: همچنین آسیب‌شناسی لازم صورت گرفته و در راستای رفع این مشکلات نیز چندراه حل پیش‌بینی کرده‌ایم.

معاون وزیر جهاد کشاورزی بابیان اینکه طی سه سال گذشته بیش از پنج رقم نخود مستعد لرستان شناسایی‌شده است، گفت: همچنین بذر این ارقام نیز به میزان کافی تدارک دیده‌شده است.

کشاورز با تأکید بر اینکه اگر کشاورزان باید از تکنولوژی جدید استقبال کنند و بیشتر نخود بکارند روی بذر آن یارانه هم پرداخت می‌کنیم، گفت: همچنین توسعه مکانیزاسیون نخود یکی دیگر از برنامه‌های وزارت جهاد کشاورزی است.

وی با اشاره به اینکه سازندگان ایرانی در این رابطه دستگاه‌هایی ساخته‌اند که دارای کارایی خوبی هستند، گفت: همچنین از خارج از کشور نیز دستگاه‌هایی را در حال واردکردن به کشور هستیم و با آزمایش‌هایی که در بهار انجام می‌شود و امیدواریم استارت تولید ماشین برداشت نخود در کشور زده شود.

معاون جهاد کشاورزی لرستان همچنین با اشاره به اینکه یکی از راه‌هایی که سطح زیر کشت نخود را می‌توان افزایش داد، کشت در فصل پاییز است، ادامه داد: با توجه به دستگاه‌ها و برنامه‌های پیش‌بینی‌شده کشاورزان می‌توانند در مزارع خود بالای یک‌تن تولید نخود داشته باشند.