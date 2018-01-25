۲۰۰ شرکت تعاونی در شاهرود وجود دارد/ ضرورت حفظ تعاونی های موجود

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا هاشمی ظهر پنج‌شنبه در بازدید از طرح‌های تعاونی روستای مزج شاهرود و در حاشیه کلنگ زنی طرح تعاونی پیاز کاران این روستا با حضور کلانتری معاون وزیر کار، ضمن بیان اینکه در شاهرود بیش از ۲۰۰ شرکت تعاونی فعال و نیمه فعال وجود دارد اما به دنبال ایجاد تعاونی جدید نیستیم، تأکید کرد: باید احیای تعاونی‌های نیمه فعال را در دستور کار قرارداد و اولویت دوم را بر مقوله ایجاد تعاونی‌های جدید در نظر داشت.

وی افزود: دولت تقویت تعاونی‌های کنونی را در دستور کار دارد و خوشبختانه این امر در سطح شهرستان به نحو نسبتاً مطلوبی در دست پیگیری است و نگاه ما همان دستور رئیس‌جمهور مبنی بر تقویت شرکت تعاونی‌ها و افزایش اقبال عمومی از آن‌ها است.

رئیس شورای اداری شاهرود ضمن بیان اینکه شرکت توسعه عمران شهرستان با پول‌های مردم در حالی تاسیس شد که این مجموعه به یک میراث ماندگار بدل خواهد شد، گفت: شاهرود و گرمسار در این حوزه پیشگامان توسعه کار تعاونی در این سطح بودند و خوشبختانه اقدامات خوبی در این زمینه رخ‌داده است.

هاشمی با بیان اینکه دستگاه‌های اجرایی موظف به همکاری با شرکت هایی مانند تعاونی توسعه عمرانی هستند، تاکید داشت: کمیته ای در شهرستان تاسیس شده که پاسخ به استعلامات نام دارد و هدف آن کاهش مدت استعلام‌ها برای رغبت سرمایه‌گذاری است که به طور هفتگی جلسات خود را برگزار می‌کند.

وی افزود: همچنین در راستای ایجاد منطقه ویژه اقتصادی شاهرود جلساتی برگزار و در کمتر از ۲۴ساعت استعلامات موردنیاز آن اخذ تا با تخصیص دو هزار متر زمین موافقت اصلی انجام شد و امیدواریم به‌زودی شاهد بهره‌برداری از این منطقه باشیم.

معاون استاندار سمنان بابیان اینکه شاهرود قطب کشاورزی استان است، گفت: میانگین برداشت انگور در این شهرستان ۱۱۰ هزار تن، زردآلو ۴۲ هزار تن، سیب ۲۸هزار تن و پیاز ۱۸هزار تن محسوب می‌شود که نشان از توانمندی این شهرستان برای تولید، اشتغال و توسعه اقتصادی دارد همچنین رکورد کشوری پیاز کشور به میزان ۱۰۰ تن در روستای مزج کلاته خیج شاهرود به ثبت رسیده است لذا باید بتوانیم از این ظرفیت بیش از پیش در راستای توسعه اقتصادی منطقه بهره‌مند شویم.