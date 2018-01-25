ترکیه: آمریکا در شیوه استقرار نیروهایش در سوریه بازنگری کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، «محمت شیمشک» معاون نخست‌وزیر ترکیه امروز پنجشنبه گفت: ایجاد منطقه امن به جای عملیات عفرین در سوریه مطرح نیست.

وی افزود: اگر آمریکا مایل به پرهیز از درگیری احتمالی در سوریه است، بهتر است حمایت از تروریست‌ها را متوقف کند.

شیمشک از واشنگتن خواست برای جلوگیری از احتمال بروز درگیری میان نیروهای آمریکا و ترکیه، در شیوه استقرار نیروهایش در سوریه بازنگری کند.

از سوی دیگر، «بکر بوزداغ» معاون و سخنگوی نخست‌وزیر ترکیه نیز بیان کرد: هیچ‌کس نمی‌تواند به صداقت ترکیه در مبارزه با داعش شک کند.

وی افزود: آمریکا برای پرهیز از درگیری با ترکیه، باید تسلیح تروریست‌ها را متوقف کند.

گفتنی است ترکیه از شنبه ۳۰ دی‌ماه با نقض تمامیت ارضی سوریه، مواضع کردها در شهر عفرین را مورد حمله قرار داد.

بهانه ترکیه برای چنین اقدامی، تصمیم یک‌جانبه آمریکا برای ایجاد نیروی مرزی ۳۰ هزار نفره با مشارکت کردهای سوریه بود.

پیشتر نیز «بنعلی ایلدریم» نخست‌وزیر ترکیه گفته بود: توقع نداریم همپیمان ما در ناتو از تروریست‌ها حمایت کند. آمریکا درواقع با حمایت از سازمان‌های تروریستی خودش را تحقیر می‌کند.