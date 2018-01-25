تسهیلات اشتغالزایی به طرح های دارای قابلیت اجرا پرداخت شود

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد لاهوتی ظهر پنج شنبه در جلسه نشست مسئولان، مردم و سرمایه گذاران بخش اشتغالزایی که با حضور علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی سالن اجتماعات فرمانداری شهرستان لنگرود، اظهار کرد: ایجاد تحول و رونق در بخش اقتصادی یکی از سیاست ها دولت است.

وی با اشاره به وجود این اداره در میان مسئولان و وجود بسترهای لازم در این زمینه، افزود: همه مسئولان در تلاش هستند تا با رفع مشکلات این حوزه شاهد رشد اقتصادی و بازخورد نتایج ان در معیشت مردم باشند.

اختصاص ۱۱ میلیارد تومان تسهیلات اشتغال روستایی

نماینده لنگرود در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه یکی از سیاست های دولت در این زمینه ایجاد اشتغال در سطح روستاها است، خاطرنشان کرد: در این زمینه ۱۱ میلیارد تومان تسهیلات در نظر گرفته شده که آغاز پرداخت آن امروز از استان گیلان استارت می خورد.

وی تصریح کرد : در هیچ بودجه ای بسته ای جدا برای اشتغال تعریف نشده بود ولی دولت در حال حاضر ۷۳ هزار میلیارد تومان در این زمینه با بهره پایین تعریف کرده است.

به گفته این مسئول دولت این بستر را فراهم کرده است و ما نیز باید برنامه و طرح داشته باشیم و بتوانیم با توجه به این بستر زمینه اشتغال ۳۰۰ الی ۴۰۰ هزار شغل در سال را فراهم کنیم.

وی همچنین در ادامه به مشکلات چای نیز اشاره و برلزوم حمایت از چای داخلی تأکید کرد و گفت: متاسفانه طی سال های گذشته شاهد تغییر کاربری در باغات چای بوده ایم که تولید چای از ۶۰ هزار تُن را به ۲۰ هزار تُن کاهش داده است.

ضرورت حمایت از تولید داخلی چای و برنج

لاهوتی با تأکید برلزوم ممنوعیت واردات چای در راستای حمایت از چای داخلی، ادامه داد: کشوری که مصرف کننده ۱۲۰هزار تُن مصرف کننده چای است در فروش ۳۰ هزار تن چای نباید مشکلی داشته باشد.

وی با اشاره به حوزه برنج استان نیز، تصریح کرد: ایران نیاز به ۵۰۰ هزار تُن برنج دارد که متاسفانه دو برابر آن وارد می شود.

نماینده لنگرود در مجلس شورای اسلامی همچنین با اشاره به نابودی سه هزار هکتار از زمین های شالیزاری، افزود: این درحالی است که بجای احیای این زمین ها دستمان را به سوی اندونزی و هند دراز می کنیم.

وی ادامه داد: در حوزه اشتغال زایی نیز مسئولان باید تسهیلات اشتغال زایی را در طرح های دارای قابلیت اجرا هزینه کنند.

در ادامه این جلسه فرماندار لنگرود نیز در این نشست گفت : دراین شهرستان اتحاد، همدلی و انسجام در بین همه دستگاه ها و مسولان در زمینه خدمات رسانی به مردم وجود دارد.

سید رضا جواد پور افزود : تلاش ها براین زمینه استوار است که بتوانیم در امر ایجاد اشتغال در راستای سیاست های دولت گام برداریم.

به گفته این مسئول اهتمام ویژه ای در خصوص رونق کسب کار، طرح توسعه اشتغال روستایی، مشاغل خانگی و خوداشتغالی، طرح تکاپو وجود دارد و تلاش های صورت گرفته نیز در راستای سیاست دولت است.