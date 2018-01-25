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۵ بهمن ۱۳۹۶، ۱۵:۱۱

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی چهارمحال و بختیاری:

شناسایی ۳۸۸ طرح قابل واگذاری به بخش خصوصی در چهارمحال و بختیاری

شناسایی ۳۸۸ طرح قابل واگذاری به بخش خصوصی در چهارمحال و بختیاری

شهرکرد- رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی چهارمحال و بختیاری از شناسایی ۳۸۸ طرح قابل واگذاری به بخش خصوصی در چهارمحال و بختیاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب الله وفایی ظهر پنج شنبه در شورای توسعه و برنامه ریزی چهارمحال و بختیاری با اشاره به شناسایی ۳۸۸ طرح قابل واگذاری به بخش خصوصی در چهارمحال و بختیاری، اظهار داشت: از این تعداد طرح ۲۵۶ طرح نیمه تمام است.

وی عنوان کرد: همچنین از این تعداد طرح ۱۳۲ طرح تکمیل شده است و آماده بهره برداری است.

وی اظهار داشت: ۴۸ درصد طرح های قابل واگذاری به بخش خصوصی واگذار شده است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی چهارمحال و بختیاری بیان کرد: بهره گیری از ظرفیت های این استان از جمله کشت گیاهان دارویی زمینه ساز ایجاد اشتغال و درآمد است.

وی بیان کرد: باید تلاش شود که از ظرفیت های بخش کشاورزی بری توسعه چهارمحال و بختیاری بهره گیری کرد.

کد مطلب 4209960

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