به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا حاجی بابایی ظهر پنج شنبه در شورای برنامه ریزی استان همدان بابیان اینکه سال آینده ۶۰ هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی در نظر گرفته شده است، گفت: در تبصره ۱۸ مجبور شدیم ۱۷ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان افزایش بنزین را حذف کنیم تا در این خصوص بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان از بودجه‌های عمرانی برای اشتغال در نظر گرفته شود.

وی بابیان اینکه در تخصیص اعتبارات عمرانی نباید خیلی خوش بین بود، گفت: در این زمینه مقرر شده سال آینده ۷۵ هزار میلیارد تومان اوراق توزیع شود بنابراین مدیران باید به فرصتهای دیگری بیاندیشند.

وی با اشاره به اینکه قرار است دو مبلغ به میزان ۱۰۰ هزار میلیارد تومان و ۵ هزار میلیارد تومان جابجایی اوراق انجام شود، گفت: باید قدرت مانور را در استان همدان بالا ببریم به نحوی که می‌توان ۳ میلیارد، ۵ میلیارد یا ۱۰ میلیارد تومان از محل عمرانی به فردی بدهیم که کار را انجام دهد و بعد از انجام کار به او اوراق دهیم.

حاجی بابایی گفت: باید پروژه‌هایی تعریف کرد که به بانکها، سرمایه‌گذاری خارجی و نهادهای عمومی غیر دولتی را رونق دهد.

وی با اشاره با تاکید بر اهمیت حضور بخش خصوصی در رونق اقتصادی گفت: برای یک پالایشگاه نفت باید ۳ میلیون دلار معادل ۱۴ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری انجام شود درحالی که بودجه عمرانی ناچیزی در لایحه ۹۷ در نظر گرفته شده است.

حاجی بابایی از مدیران دستگاه‌های اجرایی استان همدان خواست تا با استفاده از ردیف‌های متفرقه نسبت به جذب اعتبار اقدام کنند.

وی ادامه داد: مقرر بود راه آهن زنجان به تبریز و تهران- همدان- سنندج به هم وصل شود که پیگیری‌هایی انجام شد و مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان اعتبار برای مطالعه آن اختصاص داده شد که بعد از پیگیری‌ها ۱۰ میلیارد تومان تخصیص یافت تا پروژه تحرک پیدا کند.

نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی گفت: اگر بانک‌ها بهتر به میدان بیایند، قدرت استان همدان در کارهای عمرانی افزایش می یابد.

وی با انتقاد از استانی کردن بودجه آموزش وپرورش و بنیاد شهید گفت: این موضوع فعالیت آموزش و پرورش را به شدت دچار مشکل می کند و تمام دغدغه مدیرکل و استاندار فقط آموزش وپرورش خواهد شد.

رئیس فراکسیون فرهنگیان مجلس گفت: در آخرین جلسه فراکسیون فرهنگیان اعلام شد آموزش و پرورش که ۷ هزار و ۷۰۰ میلیارد کسری بودجه دارد و مقرر شده تخصیص آموزش و پرورش ۱۱۰ درصد باشد اما سئوال این است آیا استاندار می‌تواند در استان ۱۱۰ درصد به آموزش و پرورش تخصیص دهد؟

وی در ادامه به موضوع حقوق و دستمزدها اشاره کرد و گفت: مجلس روی این موضوع تاکید دارد چراکه نباید افراط و تفریط کرد، زیرا حقوق بگیران تا حقوق ۵ میلیون تومان افرادی آسیب‌پذیر هستند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: سال آینده حداقل حقوق یک‌میلیون و ۱۶۰ هزار تومان است که اگر ۱۰ درصد به این حقوق اضافه شود مبلغ ۱۱۶ هزار تومان می‌شود.

وی با بیان اینکه حقوق و دستمزدها بین ۱۰ تا ۲۰ درصد رشد داده می‌شود، افزود: تمام تلاش ما افزایش حقوق براساس عدالت بود.

حاجی‌بابایی افزود: در کشور میانگین حقوق معلمان به صورت حکمی ۲ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان بوده درحالی که دریافتی معلمان یک میلیون و ۹۵۰ هزار تومان است و این در حالی است که دستمزدها ممکن است ۱۵ یا ۱۶ درصد افزایش پیدا کنند.

وی گفت: در مورد مالیات گفته شده تا افرادی با درآمد ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار باید معاف باشد، لذا درآمد دو میلیون و ۳۰۰ هزار تومان تا ۶ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان باید ۱۰ درصد و ۶ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان تا ۹ میلیون ۲۰۰ هزار تومان ۱۵ درصد، از ۹ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان تا ۱۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان ۲۵ درصد و از ۱۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان به بالا ۳۵ درصد مالیات دریافت شود.

وی بابیان اینکه پاداش پایان خدمت کارکنان دولت همان ۳۰ روز و ۳۰ سال است، گفت: در مواردی پاداش پایان خدمات یک مورد یک‌میلیارد و ۲۰۰ میلیون داشته ایم.

حاجی بابایی باتاکید بر اینکه ۷۰ درصد حقوق های نجومی در نتیجه مصوبات مجلس بود که در اجرا و قانونگذاری هم مشکل داشته است، افزود: در حالی که دولت یک قلم پاداش پایان خدمات به مبلغ ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان پرداخت می کند برخی یارانه‌ها را مصیبت می خوانند درحالی که کل یارانه‌ها در ماه ۳ هزار میلیارد تومان است.

وی ابراز امیدواری کرد: دو یا سه حرکت جدید در بودجه ۹۷ شکل بگیرد و در سال آینده ۱۰۰ هزار میلیارد تومان درآمد هدفمندی یارانه‌ها در بودجه خواهد بود.