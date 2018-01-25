دستورالعمل منع پذیرش همزمان امور دارای تضاد منافع ابلاغ شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، دستورالعمل اجرایی منع پذیرش همزمان اموری که زمینه و موجبات نمایندگی و یا قبول منافع متعارض را فراهم میآورد، بدین شرح است:
لغو دریافت ۵ درصدی مبلغ حق نظارت واریزی صاحب کار به حساب سازمان استان
۱. در جهت ارتقای سلامت اداری، رعایت اخلاق حرفهای و حفظ حقوق شهروندی به استناد ماده ۱۲۳ آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۵ و نظر به بند ۵ ماده ۲ مکرر آیین نامه مذکور اصلاحی سال ۱۳۹۴ که مقرر میدارد "کلیه اشخاص در ارایه خدمات مهندسی ساختمان باید از تکفل همزمان اموری که زمینه و موجبات نمایندگی یا قبول منافع متعارض را فراهم می آورد اجتناب نمایند"، کلیه دارندگان پروانه اشتغال به کار در هر رشته اعم از اصلی یا مرتبط و در هر پایه که همزمان تحت هر عنوان در دستگاهها و نهادهای نامبرده در جدول پیوست این دستورالعمل مطابق قانون مدیریت خدمات کشوری هرگونه رابطه استخدامی دارند و یا محل خدمت آنان در این دستگاههاست تا زمانی که رابطه استخدامی آنان پابرجاست نباید از پروانه اشتغال به کار در هیچ یک از صلاحیتهای مندرج در ظهر پروانه خود و امتیازهای ناشی از آن استفاده کنند.
۲. کلیه اشخاص مشمول این دستورالعمل باید حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۷.۱.۱ نسبت به تودیع پروانه اشتغال به کار خویش با سازمان نظام مهندسی یا کاردانی ساختمان استان محل عضویت خود اقدام نمایند. هر زمان که رابطه استخدامی این اشخاص در دستگاههای مزبور با گواهی مکتوب دستگاه مربوط قطع گردد، مجددا پروانه اشتغال به کار به ایشان بازگردانده خواهد شد. هیاتمدیرههای سازمانهای نظام مهندسی و یا کاردانی ساختمان استانها موظفند تدابیر اجرایی لازم برای دریافت و محافظت از پروانههای اشتغال تودیعی اتخاذ نمایند.
۳. اعضای هیاتمدیره، بازرسان، شورایانتظامی و هیاترئیسه گروههای تخصصی سازمانهای نظام مهندسی و یا کاردانی ساختمان استانها تا پایان تصدی در دوره جاری میتوانند صرفا به تصدی مسئولیتهای فوق ادامه دهند. در انتخابات و انتخاب ارکان فوق از دوره آتی به بعد رعایت موضوع این دستورالعمل الزامی است.
۴. عدم رعایت مفاد این دستورالعمل، تخلف انتظامی محسوب و مطابق آییننامه اجرایی این قانون با متخلفان از آن رفتار خواهد شد.
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