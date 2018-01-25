به گزارش خبرنگار مهر، سید سعید حسینی بعد از ظهر پنجشنبه در جلسه کمیته ارتباطات و اطلاعرسانی ستاد دهه فجر استان زنجان، با تاکید بر اینکه ملت ایران اسلامی در آستانه چهلمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، باشکوهتر از سالهای گذشته در راهپیمایی عظیم ۲۲ بهمن حضور پیدا خواهند کرد، افزود: این حضور به معنای آن است که با وجه همه مشکلات اقتصادی و ...، ملت ایران هیچگاه دست از حمایت از نظام مقدس جمهوری اسلامی نخواهند کشید.
وی با بیان اینکه برنامهریزیهای لازم برای برگزاری باشکوه راهپیمایی ۲۲ بهمن و نیز برنامههای مربوط به ایامالله دهه فجر امسال اتخاذ شده است، تصریح کرد: مهمترین اصل در برگزاری این برنامههای این است که خود مردم مشارکت جدی داشته باشند؛ چرا که این انقلاب متعلق به مردم است و برنامههای مربوط به این دهه نیز باید مردمیتر برگزار شود تا آن اثرگذاری لازم را داشته باشد.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان زنجان ادامه داد: بیتردید امروز همه مسئولان و آحاد مختلف مردم با توجه به تشدید عنادورزیها با نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، وظیفه سنگینتری از آستانه چهلمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی بر دوش دارند.
حسینی در ادامه با اشاره به اینکه هیچکس وجود مشکلات معیشتی مردم و خواسته بهحق آنها را کتمان نمیکند، افزود: ملت شهیدپرور ایران اسلامی با وجود همه این مشکلات، همواره پشتیبان نظام مقدس جمهوری اسلامی بوده و این پشتیبانی را با حضور خود در صحنههای مختلف، از جمله راهپیمایی باشکوه ۲۲ بهمن به اثبات رساندهاند که امسال نیز حماسه دیگری از این جنس در ایران اسلامی رقم خواهد خورد.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان زنجان همچنین در خصوص درخواست خبرنگاران مبنی بر اتخاذ تمهیدات لازم برای ایجاد جایگاه مخصوص خبرنگاران در راهپیماییها، خاطرنشان کرد: طبق رایزنیهای صورت گرفته سخنران راهپیمایی ۲۲ بهمن امسال سردار محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد بود، امیدواریم بتوانیم جایگاهی مناسب برای خبرنگاران جهت پوشش مطلوب این مراسم فراهم کنیم.
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