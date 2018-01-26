مسائل اخیر دانشگاه هنر جوسازی است/ پیگیر مطالبات دانشجویان هستیم

غلامرضا اکرمی در گفتگو با خبرنگار مهر درخصوص اعتراض روز چهارشنبه تعدادی از دانشجویان این دانشگاه نسبت به مشکلات آموزشی و صنفی گفت: دانشگاه هنر بدون مشکل نیست مانند دیگر دانشگاه ها به خصوص اینکه وضعیت دولت از نظر مالی خوب نیست.

وی افزود: دانشگاه ها به طور کلی از نظر مالی رنج می برند.

رئیس دانشگاه هنر تهران تاکید کرد: مشکلات این دانشگاه زیاد است به نحوی که بیشتر این مشکلات به دلیل پراکندگی فیزیکی است.

اکرمی اظهار داشت: باوجود آنکه باغ ملی حدود ۱۵ سال است خریداری شده اما هنوز به سامان نرسیده و تنها حدود یک سوم فضای فیزیکی آن برای دانشگاه هنر قابل استفاده است.

وی تاکید کرد: هرساله بودجه ای را به عنوان بودجه عمرانی برای دانشگاه ها تعیین می کنند اما اختصاص نمی یابد بنابراین روند بازسازی و تعمیرات باغ ملی که مربوط به دانشگاه هنر است تنها از طریق درآمدهای اختصاصی دانشگاه صورت می گیرد.

رئیس دانشگاه هنر تهران خاطرنشان کرد: مرمت و تعمیر باغ ملی که قرار است بخش های زیادی از دانشگاه در این مکان تجمیع شود آرام آرام درحال انجام است و اگر قرار باشد کار اساسی صورت گیرد نیازمند بودجه زیادی هستیم.

اکرمی تاکید کرد: بودجه اختصاصی دانشگاه هنر زیاد نیست چراکه همیشه کشور در حوزه فرهنگی با کمبود مواجه است.

لزوم تامین بودجه ۱۰۰ میلیارد تومانی برای مرمت باغ ملی

وی گفت: تکمیل مرمت و بازسازی باغ ملی بودجه ای حدود ۱۰۰ میلیارد تومان نیاز دارد اما در وضعیت مالی فعلی دولت تامین این بودجه میسر نیست.

رئیس دانشگاه هنر عنوان کرد: اما تمام این مشکلات را به دولت، مجلس و وزارت علوم انعکاس داده ایم و پیگیر آن هستیم.

اکرمی با اشاره به اعتراض برخی از دانشجویان گفت: ما همیشه صحبت های دانشجویان را می شنویم و در جریان مشکلات هستیم و برای پیگیری و رفع این مشکلات برنامه ریزی انجام می دهیم.

وی افزود: برای رفع مشکلات آموزشی، پژوهشی و صنفی طرح راهبردی دانشگاه تصویب شد.

رئیس دانشگاه هنر خاطرنشان کرد: درحال حاضر دانشگاه از نظر مسائل آموزشی، رفاهی و دانشجویی وضعیت مطلوبی دارد. به نحوی که در تهیه غذای دانشجویان از برنج ایرانی و گوشت گرم استفاده می کنیم با اینکه هزینه زیادی دارد اما ما برای سلامتی دانشجویان ارزش قائل هستیم.

اکرمی گفت: از نظر خوابگاه نیز دانشگاه وضع خوبی دارد و دو هفته گذشته نیز بازدیدی از خوابگاه ها داشتم و تمامی خوابگاه های این دانشگاه طی سه سال گذشته بازسازی و تعمیر شده است.

وی تاکید کرد: توسعه فضاهای خوابگاهی در دست برنامه ریزی است که با کمبود بودجه در این زمینه مواجه هستیم.

رئیس دانشگاه هنر تهران اظهار داشت: باوجود مشکلات، اما دانشگاه از نظر کیفیت آموزشی در سطح خوبی قرار دارد.

افرادی ناباب به دنبال تنش در دانشگاه هستند

اکرمی گفت: موضوعاتی که در یک هفته اخیر در این دانشگاه رخ داد را بررسی کردیم و مشخص شد این مسائل از سوی دانشجویان دانشگاه نیست و افرادی ناباب و ناراضی از پیشرفت دانشگاه به دنبال این مسائل هستند.

وی عنوان کرد: سال گذشته نیز تحرکاتی را داشتند و نتوانستند به جایی برسند و امسال متاسفانه از راه دانشجویی وارد شدند و تعدادی از دانشجویان را تحریک کردند.

رئیس دانشگاه هنر تهران گفت: در تجمع روز چهارشنبه حدود ۲۰ نفر از دانشجویان در دانشکده کاربردی دانشگاه جمع شدند که معاونت اداری مالی از آنها دعوت و دانشجویان صبحت های خود را بیان کردند.

اکرمی تاکید کرد: من نیز هر ترم نشست هایی با دانشجویان دارم و صحبت های آنها را گوش می دهم.

برخی افراد به دنبال جو سازی و سیاه نمایی در دانشگاه هستند

وی اضافه کرد: موضوعاتی که طی یک هفته گذشته در این دانشگاه رخ داد جو سازی است به طور مثال آجر کشیدن جلوی درب اتاق مدیر گروه مجسمه سازی نیز جو سازی بود.

رئیس دانشگاه هنر تهران عنوان کرد: یک سری افراد ناباب از نارضایتی کمی که در میان دانشجویان ایجاد شده بود استفاده کرده و این اتفاق را ایجاد کردند.

اکرمی خاطرنشان کرد: این افراد در ساعت تعطیل دانشگاه که کادر اداری نیز حضور نداشتند جلوی در اتاق مدیر گروه مجسمه سازی آجر چیدند و پس از عکس گرفتن آجرها را جمع کردند.

وی عنوان کرد: این افراد که مشخص نیست دانشجو بودند یا نه عکس ها را در فضای مجازی منتشر کردند.

رئیس دانشگاه هنر تهران گفت: دانشجویان اعتراضی به تقسیم آتلیه داشتند که این موضوع را در قالب نامه ای نوشته بودند که بعد از صحبت مدیر گروه و رئیس دانشکده با آنها مسئله حل شد اما عده ای این مسئله را بزرگ کردند.

اکرمی افزود: در واقع شاهد شیطنت چند نفر معدود هستیم.

وی گفت: ما بر مسائلی که دانشجویان مطرح می کنند اشراف داریم و موضوعات را پیگیری می کنیم اما متاسفانه برخی به دنبال سیاه نمایی هستند که این روند بررسی شده و منشا آن مشخص شده است.

رئیس دانشگاه هنر تهران افزود: وضع دانشگاه با امکانات موجود خوب است و در تلاش هستیم که همواره شرایط را بهبود ببخشیم.

به گزارش خبرنگار مهر، تعدادی از دانشجویان دانشگاه هنر تهران روز چهارشنبه ۴ بهمن ماه به دلیل مشکلات صنفی، آموزشی و دانشجویی تجمع کردند.