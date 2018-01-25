به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اوقاف استان سمنان، رضا معصومی راد در حاشیه بازدید از آستان مقدس امامزادگان سید رضا و سید علیاکبر(ع) لاسجرد اظهار کرد: مساجد، بقاع متبرکه و اماکن مذهبی کانون مراجعه مردم در ادوار مختلف بودهاند و از جایگاه رفیع و با اهمیتی برخوردارند.
وی افزود: این اماکن باید محل تکاپو و فعالیت نوجوانان و جوانان و محل توقف و استراحت مردم در مسافرت باشند.
رئیس امور فرهنگی، ورزشی و گردشگری سازمان برنامهوبودجه تصریح کرد: قرائت ادعیه و زیارت در بقاع متبرکه و اماکن مذهبی موجب افزایش معرفت نسل جوان خواهد شد.
معصومی راد با اشاره به نقش مهم اجرای طرح میقات الرضا(ع)، خاطرنشان کرد: با توجه به فراهم بودن زیرساختهای لازم در بقاع متبرکهای که به عنوان پایگاههای میقات الرضا(ع) انتخاب شدهاند، تنها با کمی تقویت مالی این اماکن میتوان بهرههای زیادی از این طرح برد.
وی بهرهبردار اصلی این طرح را مردم عنوان کرد و افزود: با توجه به اعتقاد قلبی مردم به این اماکن و بهواسطه محیا بودن زیرساختهای لازم از قبیل جاده دسترسی، آب، برق و گاز در تمام بقاع مجری طرح میقات الرضا(ع)، این اماکن با کمی حمایت مالی میتواند پایگاههای فرهنگی مناسبی باشند تا به مسافران و زائران خدمات رفاهی و مذهبی ارائه کنند.
