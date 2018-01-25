به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی طالبی ظهر امروز در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل آموزش و پرورش استان یزد اظهار داشت: انتظاراتی که از آ موزش و پرورش در استان یزد وجود دارد، تکریم همه معلمان در بدنه آموزش و پرورش اعم از نیروهای رسمی، خرید خدمات آموزشی و قراردادی است.

وی با اشاره به مشکلات معلمان به ویژه معلمان خرید خدمات ‌آموزشی بیان کرد: انتظار می‌رود مشکلات این معلمان با جدیت پیگیری شود.

طالبی همچنین عنوان کرد: توجه به مناطق محروم حتی در شهر یزد از ضرورت‌هایی است که باید مورد توجه آموزش و پرورش قرار گیرد زیرا پشت تابلوهای موفقیت‌های آموزش و پرورش، مدارسی وجود دارد که در مسائل اولیه و ابتدایی دچار مشکل هستند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار یزد با تاکید بر اینکه باید به همه ابعاد آموزش و پرورش توجه ویژه داشته باشیم و تلاش کنیم محرومیت را از همه مناطق حداقل در بعد آموزشی بزداییم، تصریح کرد: نباید خودمان را با ۲۴ سال صدرنشینی کنکور گول بزنیم.

وی همچنین بر توجه جدی به همه ابعاد تربیتی دانش آموزان تاکید کرد و بیان داشت: متاسفانه دانش آموزان ما تک بعدی تربیت شده اند و باید از پرورش دانش آموزانی که تنها و تنها در درس خواندن مهارت دارند، جلوگیری کنیم زیرا این موضوع به یک معضل در جامعه تبدیل شده است.