عملیات اجرایی بیمارستان اکباتان همدان ۵۵ درصد پیشرفت دارد

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد فرزانه ظهر پنج شنبه در بازدید معاون وزیر راه و شهرسازی از روند ساخت پروژه ۲۷۲ تختخوابی بیمارستان اکباتان همدان گفت: احداث این بیمارستان از سال ۸۷ شروع شده و تاکنون از پیشرفت ۵۵ درصدی برخوردار است.

وی ادامه داد: این بیمارستان در زمینی به مساحت ۲۷ هزارمترمربع احداث شده و شامل ساختمان اصلی، الحاقی و فضاهای جنبی با مساحت کل زیربنا حدود ۲۶ هزار و ۶۰۰ مترمربع و با ظرفیت ۲۷۲ تخت است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان همدان یادآور شد: در ساختمان های اصلی ۲۰ هزار و ۶۰۰ متر اسکلت در بلوک های A، B، C، D، E تکمیل شده و در حال حاضر نقشه های تاسیسات و برقی ساختمان اصلی ابلاغ شده است.

فرزانه گفت: بر این اساس کانال ها، عایق کانال ها و لوله های تاسیساتی و لوله های برق در طبقات در حال اجرا است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان همدان ادامه داد: در ساختمان های الحاقی و موتور خانه نیز عملیات تخریب ساختمان های مرحله اول تحویل به استثنای ساختمان مورد نظر سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به پایان رسیده است.

