وجود ۴۹۱ هکتار بافت فرسوده در خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جعفری ظهر پنج شنبه در ستاد بازآفرینی پایدار شهری خراسان جنوبی بیان کرد: خراسان جنوبی ۱۵۱ هزار کیلو متر مربع وسعت و ۷۶۸ هزار نفر جمعیت دارد.

وی ادامه داد: همچنین خراسان جنوبی بالغ بر ۹ درصد وسعت کشور را داشته این در حالی است که یک درصد جمعیت کشور را دارا است.

جعفری با بیان اینکه خراسان جنوبی دارای ۱۱ شهرستان و ۲۸ شهر است، افزود: ۲۸ شهر از این استان طرح جامع دارند.

وی ادامه داد: همچنین طرح تفضیلی ۱۶ شهر مصوب شده و در ۱۲ شهر با پیشرفت ۷۰ درصد در حال اجرا است.

جعفری با بیان اینکه دو طرح دیگر تا پایان سال جاری انجام خواهد شد، گفت: عدم نقشه پایه در بیرجند و قاین که با توجه به محدودیت های پروازی ظرف چند سال انجام نشده است، از مشکلات موجود است.

وی با بیان اینکه تاکنون اقدامات زیادی در ستاد بازآفرینی شهری انجام شده است، گفت: طی سه سال گذشته، ۸۹ جلسه ستاد بازآفرینی شهری در استان برگزار شده است.

جعفری با بیان اینکه هفت شهر خراسان جنوبی محدوده مصوب دارد، گفت: سایر شهرستان های خراسان جنوبی باید تعیین محدوده شوند.

وی با بیان اینکه روستاهای حریم شهر بیرجند باید از نظر معماری بررسی شوند، گفت: ۱۲ روستا در حریم شهر بیرجند رشد بالای ۱۵ درصد را دارند.

مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی با اشاره به وضعیت بافت فرسوده استان بیان کرد: در حال حاضر ۴۹۱ هکتار بافت فرسوده در استان وجود دارد.

وی افزود: همچنین ۲۲۹ هکتار محدوده تاریخی و ۲۲۵ هکتار سکونت گاه غیر رسمی در خراسان جنوبی وجود دارد.