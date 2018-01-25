جلسه بعدی دادگاه شیخ علی سلمان به ۱۹ فوریه موکول شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، منابع بحرینی اعلام کردند: دادگاه رژیم آل خلیفه، ادامه محاکمه شیخ علی سلمان دبیرکل جمعیت الوفاق بحرین و رهبر معارضان بحرینی را به اتهام جاسوسی برای قطر به ۱۹ فوریه(۳۰ بهمن ماه) موکول کرد.

شایان ذکر است که جلسه قبلی محاکمه شیخ علی سلمان دبیرکل جمعیت ملی اسلامی الوفاق که هم اکنون سه سال است در زندان بسر میبرد، ۱۴ دیماه گذشته برگزار شد و پس از سه ساعت شنیدن سخنان شاهدان اثبات ادامه محاکمه به ۲۵ ژانویه(امروز) موکول شده بود.

شیخ علی سلمان در پی انقلاب ۱۴ فوریه بحرین، سه سال پیش بازداشت و به ۴ سال حبس محکوم شده است و سال آینده مدت محکومیتش به پایان می رسد.

بحرین در نظر دارد با پرونده سازی و محاکمه مجدد وی اینبار به اتهام "توطئه و جاسوسی برای قطر از آزادی و حضور وی درمیان مردم جلوگیری نماید. به خصوص که انتخابات آتی مجلس بحرین نیز نزدیک است.

بحرین در پی کشمکش با قطر شیخ علی سلمان را متهم نموده که در سال ۲۰۱۱ (۷ سال پیش) در طی تماسهای تلفنی با نخست وزیر اسبق قطر پروژه اسقاط نظام آل خلیفه را دنبال نموده و برای قطر در خصوص اطلاعات سری و نظامی بحرین جاسوسی می نموده است.

این در حالی است که جمعیت الوفاق بارها یادآور شده تماسهای انجام شده قسمتی از طرح آمریکایی-سعودی-قطری برای وساطتت بین نظام بحرین و معارضان آن و برای حل بحران سیاسی در بحرین بوده است که با اطلاع پادشاه بحرین درست در زمانی رخ داده که نخست وزیر قطر در قصر پادشاه بحرین اقامت داشته و مهمان وی بوده است.

الوفاق و معارضان بحرینی نظام بحرین را متهم نموده اند که قسمت هایی از تماسهای تلفنی ضبط شده را بصورت هدفمند تقطیع، تدوین و تحریف نموده است تا مجددا برای شیخ علی سلمان پرونده سازی کرده و از فعالیتهای عدالت خواهانه وی انتقام جویی مجدد نماید.

گفتنی است سکوت آمریکا که معاون وزیر خارجه‌ی وقت آن (فلتمن) طرف ثابتی در این طرح و تماسها بوده است به آل خلیفه کمک می نماید تا پروژه انتقام جویانه خود را تا صدور حکم اشد مجازات پیش برد.