کاهش سهم صادرات کشاورزی ایران به اتحادیه اروپا/ وضعیت شکننده است

به گزارش خبرنگار مهر، عباس کشاورز در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی لرستان بابیان اینکه طی هشت سال گذشته اتاق بازرگانی به حوزه آب، خاک، کشاورزی، صنایع بسته‌بندی محصولات کشاورزی و ... ورود پیداکرده است اظهار داشت: در بحث برآورد ضایعات بخش کشاورزی مطالعاتی صورت گرفته است.

صادرات ۱.۱ میلیارد دلار پسته

وی بابیان اینکه متوسط صادرات محصولات کشاورزی کشور طی چهار سال اخیر پنج میلیون تن بوده است عنوان کرد: این میزان صادرات شامل گروه‌های مختلفی بوده و پسته باارزش ۱.۱ میلیارد دلار بیشترین سهم صادرات کشور در این حوزه را به خود اختصاص داده است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی بابیان اینکه بعد از پسته، خرما با ۱۴۰ هزار تن و کشمش بیشترین سهم صادرات کشور را داشته‌اند گفت: اما متأسفانه در بخش مرکبات نتوانسته‌ایم صادرکننده باشیم.

کشاورز بابیان اینکه ایران بزرگ‌ترین صادرکننده زعفران محسوب می‌شود گفت: میزان صادرات در این بخش ۴۰۰ میلیون دلار است و میزان صادرات سیب‌زمینی در کشور ۶۰۰ هزار تن و گوجه ۷۰۰ هزار تن بوده است.

بازارهای «پول‌دار» را ازدست‌داده‌ایم

وی بابیان اینکه متأسفانه در حوزه صادرات بازارهای «پول‌دار» را ازدست‌داده‌ایم گفت: سهم ما در این حوزه در اتحادیه اروپا کاهش پیداکرده است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به صادرات کالاهای ایران به کشور عراق نیز گفت: صادرات ما به این کشور نیز به دلیل شرایط سیاسی و اقتصادی است.

کشاورز با تأکید بر اینکه این شرایط بسیار شکننده است و دولت و بخش خصوصی باید راه‌حلی در این زمینه پیدا کنند گفت: برخی از صادرکنندگان کشور نیز مشتریان خاص خود رادارند و توانسته‌اند که آن‌ها را حفظ کنند اگرچه تعداد این صادرکنندگان نیز زیاد نیست.

کود خطرناک در بازار نداریم

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موضوع کیفیت محصولات کشاورزی ایران نیز بیان داشت: محصول گندم از سال ۸۱ تاکنون به‌صورت دائمی مورد رسد قرار می‌گیرد و گندم ایران ۲۵ درصد گندم تولیدی درجه‌یک دنیا محسوب می‌شود.

معاون وزیر جهاد کشاورزی همچنین از انجام مطالعات مصرف سموم کشاورزی در کشور خبر داد و گفت: با اقدامات صورت گرفته وضعیت مصرف سموم و کود در کشور ساماندهی شده است.

کشاورز با تأکید بر اینکه در حال حاضر کود خطرناک در بازار نداریم تصریح کرد: دستگاه قضایی خوشبختانه در این زمینه با متخلفان به نحو مطلوبی برخورد کرده است.