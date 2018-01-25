توریسم می تواند اقتصاد استان سمنان را متحول کند

به گزارش خبرنگار مهر، سید شهاب‌الدین چاووشی در نشستی با شهرداران استان سمنان با موضوع گردشگری که ظهر پنج‌شنبه در سالن مدیریت بحران استانداری برگزار شد، ضمن تاکید بر ضرورت به‌کارگیری از ظرفیت‌های گردشگری استان، تأکید کرد: تنها کافی است ۱۰ درصد زائران حرم امن رضوی که از استان تردد می کنند در استان ماندگار شوند تا شاهد تحول اقتصادی مبتنی بر توریسم داخلی و خارجی باشیم.

وی افزود: باید زمینه حضور گردشگران را در کنار افزایش ماندگاری آن‌ها در دستور کار قرار دهیم که این امر با همراهی همه دستگاه‌های ذی‌ربط میسر می شود.

استاندار سمنان ضمن بیان اینکه ظرفیت‌های گردشگری استان بعضاً بی نظیر و کم نظیر هستند، تأکید کرد: توسعه گردشگری می‌تواند اشتغال‌زایی و توسعه اقتصادی را به استان هدیه کند.

چاووشی بابیان اینکه نگاه دولت در زمینه گردشگری، مثبت و مبتنی بر توسعه است، تاکید داشت: اگر بتوانیم از داشته‌های استان در حوزه جذب گردشگر استفاده کنیم، می‌توانیم زمینه حضور گردشگران را به استان فراهم کنیم.

وی از شهرداران استان سمنان خواست تا نگاهی اقناعی به گردشگری داشته باشند و تاکید کرد: یکی از نهادهایی که می‌تواند در تهیه زیرساخت‌های گردشگری در سطح استان به خوبی نقش‌آفرینی کند، دهیاران و شوراهای اسلامی هستند که می‌توانند با جذب گردشگر و ایجاد طرح‌های خاص حوزه گردشگری، به توسعه اقتصادی استان نیز کمک کنند.

استاندار سمنان با اشاره به ظرفیت شهرهای نمونه گردشگری در استان سمنان، گفت: هر آنچه که نیاز باشد تا یک استان به قطب گردشگری در حوزه‌های عرفانی، درمانی، طبیعی، ورزشی، مذهبی و ... بدل شود، در استان سمنان وجود دارد و تنها باید از آن به‌خوبی استفاده کرد.