گمرک خراسان شمالی رتبه نخست کشوری را کسب کرد/ افتتاح گمرک ریلی

به گزارش خبرنگار مهر، جواد جعفری ظهر پنجشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه خراسان شمالی، اظهار کرد: افتتاح دفتر گمرک ریلی در جاجرم فرصت مناسبی برای رونق اقتصادی استان و بخشی از مشکلات واحدهای تولیدی و تجاری خراسان شمالی را رفع می‌کند.

وی افزود: راه‌اندازی گمرک ریلی در جاجرمی هزینه‌ای نداشت چراکه از ظرفیت‌های موجود استفاده‌شده است.

افزایش صادرات کالاهای تولیدی خراسان شمالی

مدیرکل گمرک خراسان شمالی در ادامه به افزایش صادرات کالاهای تولیدی استان اشاره کرد و گفت: طی امسال ۶۴ میلیون دلار کالا از گمرک استان صادرشده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۰۳ درصد رشد داشته است.

جعفری اعلام کرد: طی امسال گمرک خراسان شمالی به علت افزایش صادرات کالا رتبه نخست کشوری را کسب کرد.

وی تصریح کرد: همچنین طی این مدت چهار هزار و ٢۰۰ تن کالا به ارزش ١۰ میلیون و ٢۰۰ هزار دلار از گمرک خراسان شمالی واردشده که به لحاظ ارزشی ٣١ درصد و به لحاظ وزنی ۵١ درصد کاهش‌یافته است.

مدیرکل گمرک خراسان شمالی افزود: میزان صادرات کالا از گمرک استان نسبت به مدت مشابه سال گذشته به لحاظ وزنی ۵۷ درصد رشد داشته است.

جعفری اضافه کرد: واردات تجهیزات کالاها و مواد اولیه موردنیاز کارخانه‌ها به خراسان شمالی افزایش‌یافته و تنها محصولی وارداتی که طی امسال کاهش داشته برنج بوده است.

وی بیان کرد: محصولاتی همچون سیمان، محصولات پتروشیمی، سیب‌زمینی، خوراک دام و رب گوجه‌فرنگی و سایر محصولات از گمرک خراسان شمالی به کشورهای ترکمنستان، عراق، روسیه، تاجیکستان، افغانستان و ... صادر می‌شود.

مدیر گمرک خراسان شمالی همچنین به میزان درآمدهای گمرکی استان اشاره کرد و گفت: طی امسال درآمدهای گمرکی استان ۱۲.۵ درصد رشد داشته است.

جعفری اظهار کرد: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده درآمد ۷۶ میلیارد ریالی از گمرکی خرااسن شمالی مدنظر بوده اما با کسب ۸۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال درآمد، طی امسال شاهد افزایش ۱۲.۵ درصدی بودیم.