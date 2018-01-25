به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اشپیگل، «زیگمار گابریل» وزیر خارجه آلمان ضمن ابراز نگرانی برلین از عملیات عفرین، از تصمیم این کشور برای توقف تجهیز ترکیه به تانکهای «لئوپارد» آلمان خبر داد.
گفتنی است دیروز چهارشنبه گزارشهایی منتشر شد مبنی بر اینکه دولت برلین از سوی جمعی از سیاستمداران آلمانی برای توقف صادرات سلاح به ترکیه تحت فشار است.
دلیل این امر، انتشار تصاویری مبنی بر استفاده از تانکهای لئوپارد آلمانی در عملیات عفرین سوریه عنوان شد.
در همین راستا، جمعی از سیاستمداران آلمانی خواستار لغو هرگونه اقدام در راستای عقد قرارداد ارتقاء تانکها شدند.
گفتنی است ترکیه از روز شنبه (۳۰ دیماه) با نقض تمامیت ارضی سوریه، حمله به مواضع نیروهای کرد «ی پ گ» و «پ ی د» در شهر عفرین را آغاز کرد.
این درحالی است که رابطه آنکارا- برلین طی سال گذشته دستخوش تنش بود و بهرغم تلاش طرفین برای بهبود اوضاع در سال میلادی جاری (۲۰۱۸)، اختلافنظرها به قوت خود باقی است.
اعتراض سیاستمداران آلمانی به استفاده از این تانکها از سوی ترکیه، فراجناحی است و آنها خواستار شفافسازی موضع برلین در قبال عملیات عفرین هستند.
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