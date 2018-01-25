زنده نگه داشتن اسلام با ساخت ایرانی سربلند اتفاق می افتد

به گزارش خبرنگار مهر، محسن هاشمی عصر پنجشنبه در مراسم بزرگداشت اولین سالگرد رحلت آیت الله هاشمی رفسنجانی افزود: هاشمی در طول زندگی خود به عنوان یک مبارز با کارهای هدفمند شناخته شده بود و برای به نتیجه رساندن نهضت سخنرانی فراوان کرد.

وی ادامه داد: آیت الله هاشمی در ۱۴ سالگی وارد قم شد و علوم دینی را مسیری برای رفاه مردم ایران در نظر گرفته بود و امروز در برخی از نوشته های ایشان دیدم که نوشتند بهترین راه برای زنده نگه داشتن اسلام ساختن ایرانی آباد است و معتقد بود که با فقر و عقب افتادگی عدالت و عزت به دست نمی آید.

فرزند آیت الله هاشمی رفسنجانی یادآور شد: این نکته را از همان ابتدای مبارزه در قم در ذهن خود داشتند و بخشی از سال های زندگی خود را در زندان به سر برده بود، اولین برگ امنیتی پرونده او مربوط به سال ۳۷ و آخرین آن مربوط به آذر سال ۵۷ است.

هاشمی رفسنجانی تاکید کرد: مرحوم آیت الله هاشمی برای ساختن ایرانی آزاد و سربلند تلاش می کرد همانگونه که امیرکبیر برای ایران تلاش کرد و همواره تاکید بر اتحاد مردم و دولت داشت و در تلاش بود که اختلافی میان مردم منطقه نباشد.

وی یادآور شد: او در سال ۴۶ پس از حضور در تهران و نوشتن کتاب امیر کبیر، بنیادی را تاسیس می کند به نام بنیاد فرهنگی رفاه که برای دختران تشکیل شد و پس از آن نیز موضوع راه اندازی دانشگاه آزاد را با امام(ره) مطرح می کند که ایشان نیز ۱ میلیون تومان برای ایجاد آن کمک می کند و امروز ۱۱ میلیون مترمربع ساختمان در سراسر کشور موجود است که نشان از اقتصاد مقاومتی است.

فرزند آیت الله هاشمی رفسنجانی ادامه داد: این حرکت ادامه همان ذهنیتی بود که او از قبل انقلاب داشت و حتی در زمان مطرح کردن مترو تهران شاهد مقاومت شدید از جانب افراطی ها و دلواپسان بودیم که ایشان مجبور شد در نماز جمعه خطبه مترو بخواند.

هاشمی رفسنجانی تاکید کرد: اینگونه فعالیت های مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی نشان از نو اندیشی بود و دستاورهای رونق اقتصادی، فرهنگی، آموزشی و... به نتیجه رساند.

وی تصریح کرد: مسئولی نداریم که هرشب اتفاقات مهم یک روز را نوشته باشد اما مرحوم آیت الله هاشمی این کار را کرده و ما امروز شاهد وجود ۳۵ هزار صفحه از تاریخ معاصر کشور هستیم که در کتاب های پنج جلدی منتشر می کنیم.

فرزند آیت الله هاشمی رفسنجانی یادآور شد: دوران مبارزه، انقلاب و پیروزی، انقلاب در بحران و در سال ۶۹ اعتدال و پیروزی را مطرح کرد و قبل از فوت نیز صبر و پیروزی منتشر شد و اولین کتاب بعد از فوت نیز به نام مرد بحرانها نامگذاری کرده ایم.

هاشمی رفسنجانی تاکید کرد: آخرین کار آیت الله هاشمی راه اندازی شورای عالی آزاد اندیشی دینی بود که قرار بود به عنوان نهاد تفکری مورد تائید جامعه این موضوع بررسی شود که به پایان نرسید در حالیکه اگر اجرایی شده بود کشوری آزاد، آباد و معتدل داشتیم.