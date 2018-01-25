مسئولان استان سمنان قوانین اسلامی را رعایت کنند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید محمد شاهچراغی ظهر پنج‌شنبه در نشست شورای امربه‌معروف و نهی از منکر استان سمنان به میزبانی دفتر خود، ضمن تاکید بر ضرورت اعمال قوانین اسلامی در ادارات و سیستم بروکراسی استان، تأکید کرد: سلامت اداری یکی از مطالبات مردم است و ما اگر می‌خواهیم معروفات را در جامعه ترویج دهیم، ابتدا باید از همین مقوله سلامت اداری آغاز کنیم.

وی افزود: ربا، رشوه، تخلفات اداری، پایمال کردن حق الناس و ... مواردی هستند که اگر مردم با آن‌ها سروکار داشته باشند اعتمادشان از دست می رود لیکن باید گفت هر مدیر در مجموعه‌ کاری خود باید امربه‌معروف و نهی از منکر را در دستور کار داشته باشد.

امام جمعه سمنان با تاکید بر ضرورت مشارکت در مقوله امربه‌معروف، تأکید کرد: دستگاه‌های فرهنگی استان با اجرای برنامه‌های متنوع در راستای ترویج این فریضه اقدام کنند تا بتوانیم شاهد مشارکت بیشتر مردم در این حوزه باشیم.

آیت الله شاهچراغی امربه‌معروف را رسالتی همگانی دانست و تاکید کرد: برای اصلاح جامعه و ترویج قوانین اسلامی می‌بایست امربه‌معروف و نهی از منکر را به‌خوبی در جامعه جاری کرد.

وی افزود: رعایت موازین شرعی در سیستم مدیریتی جامعه یکی از مواردی است که می‌تواند اعتماد و همچنین مشارکت عمومی را در فریضه‌های دینی مانند امربه‌معروف ترویج دهد.

عضو مجلس خبرگان رهبری در ادامه، امربه‌معروف را لازمه دوری از آسیب‌های اجتماعی دانست و تاکید کرد: در جامعه‌ای که امربه‌معروف را سرآمد امور خود بداند، آسیب‌های اجتماعی جایی ندارند و مسئولان ما باید به این امر نیز، عنایت ویژه ای داشته باشند.