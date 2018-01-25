جنازه مرد مفقودی اسفراینی در روستای انداده جوین کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ جاوید مهری اظهار کرد: در پی گزارشی مبنی بر مفقودی مرد خانواده، مأموران انتظامی تحقیقات خود را با جدیت تمام آغاز کردند.

مهری افزود: در تحقیقات اولیه مأموران پی بردند مفقودی چند روزی است به محل کار خود مراجعه نکرده و از طرفی نیز با خانواده خود اختلاف داشت.

وی تصریح کرد: مأموران آگاهی این فرماندهی با اقدامات فنی و پلیسی پی بردند احتمال قتل از سوی چند نفر وجود دارد.

این مقام انتظامی بیان کرد: پس از هماهنگی با مقام قضایی دو نفر از مظنونین دستگیر و به مقر انتظامی دلالت داده شدند.

وی افزود: با توجه به بازجویی‌های به‌عمل‌آمده مشخص شد فرد سومی نیز در این زمینه دست داشته است.

سرهنگ مهری در ادامه گفت: با اقدامات پلیسی نفر سوم نیز پس از شناسایی در یک عملیات غافلگیرانه در محل اختفایش دستگیر شد.

فرمانده انتظامی اسفراین اظهار کرد: پس از هماهنگی و حضور دادستانی شهرستان و اخذ نیابت قضایی در پی اعتراف یکی از مظنونان جنازه این مرد در اطراف روستای انداده از توابع جوین کشف و برای سیر مراحل قانونی تحویل پزشک قانونی شد.