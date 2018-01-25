۱۱۲ طرح اشتغال برای مددجویان کمیته امداد سمنان انجام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کمیته امداد استان سمنان، حجت عرب با اشاره به اینکه ایجاد فرصت‌های شغلی برای مددجویان در مناطق شهری و روستایی اجرا می‌شود، ابراز داشت: ایجاد فرصت‌های شغلی راهی برای توانمندی مددجویان و خودکفا شدن است.

وی به رشد ۴۱۳ درصدی فرصت‌های شغلی برای مددجویان تحت حمایت کمیته امداد سمنان در ده ماه سال جاری اشاره کرد و افزود: در مدت مشابه سال گذشته ۳۶ طرح اشتغال برای مددجویان تحت حمایت این شهرستان ایجادشده و باید گفت از مجموع فرصت‌های شغلی در این مدت ۹۴ طرح خدمات، ۱۰ طرح دامپروری، شش طرح صنایع‌دستی و دو طرح کشاورزی بوده است.

رئیس کمیته امداد سمنان یادآور شد: ۵۵ فرصت شغلی ایجادشده برای مددجویان شهرستان با اعتبار یک میلیارد و ۹۰ میلیون تومان از منابع بانکی و ۵۷ طرح اشغال بااعتبار ۵۵۳ میلیون تومان از منابع کمیته امداد تامین شد.

عرب به پرداخت ۲۱ مورد تسهیلات باهدف پایدارسازی اشتغال به طرح‌های اشتغال در حال فعالیت مددجویان اشاره کرد و گفت: این تسهیلات بااعتبار ۳۳۳ میلیون تومان در قالب تثبیت طرح‌های اشتغال به مددجویان تحت حمایت سمنان پرداخت شد.

وی در ادامه یادآور شد: در همین مدت ۳۰۰ نظارت بر طرح‌های اشتغال ایجادشده در حال فعالیت با حضور کارشناسان فنی واحد اشتغال و خودکفایی این نهاد اجرایی شده است.