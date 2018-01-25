حاکمیت دین به جای طاغوت دستاورد انقلاب اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام ولی نظر پور بعدازظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران تصریح کرد: انقلاب اسلامی توانست دین اسلام را در جامعه پیاده سازد و در مقابل طاغوت و استکبار بایستد.
وی افزود: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی این واقعه منجر به خشنودی ملتهای مستضعف و در عین حال ناراحتی مستکبرین شد و مخالفان تلاش کردند با تحریم و تهدید در مقابل آرمانهای آن بایستند.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تأکید کرد: با این وجود از ابتدای انقلاب مردم در صحنه حضور داشته و حامی آرمانهای انقلاب اسلامی بودند بطوریکه هیچ تهدید و تحریمی نتوانسته آرمانهای انقلاب را کمرنگ سازد.
نظر پور متذکر شد: با گذشت ۴۰ سال از پیروزی انقلاب اسلامی ضروری است در دهه فجر دستاوردهای مادی و معنوی انقلاب اسلامی تشریح شده و این واقعه تحلیل و تبیین شود.
وی با بیان اینکه در فرصت دهه فجر برنامههای مختلفی در استان تدارک دیده شده است، اضافه کرد: از جمله زیارت قبور شهدا، استقبال از ورود امام (ره) و نواختن زنگ انقلاب، رژه موتورسواران و همایش دوچرخهسواری در ۱۲ بهمن پیشبینی شده است.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان به اجرای پروژههای عمرانی مختلف اشاره و تأکید کرد: اهدای کمکهزینه جهیزیه برای ۱۲۰ نوعروس، برگزاری برنامه انس با قرآن در ۱۰ شب و ۱۰ مسجد، برگزاری گفتمان فرهنگی در ۲۵۰ مسجد و برگزاری مسابقات فرهنگی از دیگر بخشهای برنامههای دهه فجر است.
نظر پور همچنین به اعزام اکیپهای پزشکی به مناطق محروم اشاره کرد و افزود: آیین مهمانی لالهها، افتتاح مسکن مددجویان در شهرستانها، برگزاری یادواره شهدا، نورافشانی در ۲۲ بهمن و در نهایت حضور مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن بخش دیگری از برنامههای پیشبینی شده است.
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