نمایندگان مجلس در مورد ساختار اداری کشور شجاعانه تصمیم بگیرند

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رزم حسینی ظهر پنجشنبه در آیین بزرگداشت روز صادرات و تجلیل از صادرکنندگان نمونه استان کرمان با اشاره به اینکه مهم ترین و بزرگترین چالش امروز ایران و جهان معیشت اقتصادی است، گفت: شاید هنوز بخشی از دستگاه های حکومتی ما به این حقیقت باور پیدا نکرده اند که یک چالش جدی به نام اقتصاد و معیشت پایدار مردم را در پیش روی داریم.

وی عنوان کرد: البته اقداماتی صورت گرفته و کارهای خوبی هم در دولت یازدهم و آغاز دوره دوازدهم شروع شده است و تکیه بر اقتصاد مردمی و بخش خصوصی در اقتصاد ایران واقعی نشده است.

رزم حسینی گفت: اتاق بازرگانی هم که متوالی بخش اقتصادی، صنعتی، تجارت، معدنی و کشاورزی است هم هنوز موفق نشده بستر آسان، روان و بی دغدغه ای برای بخش خصوصی فراهم کند تا از ظرفیت اقتصادی کشور استفاده کند.

استاندارکرمان بیان داشت: همه شعار می دهیم و اما در واقعیت، بخش خصوصی با محدودیت های جدی در حوزه های مختلف از جمله عدم وجود قوانین روان و سهل، آسان، نبود تامین مالی ارزان و مناسب و در دسترس و اساسا سیاست های ناپایدار اقتصادی و کلان مواجه است که این امر باعث یک ناکارآمدی در اقتصاد کشور شده است.

وی تصریح کرد: معتقدیم کشور را باید با شرکت هایش بسازیم و شرکت ها هستند که صادرات را انجام می دهند دیگر امروزه دولت ها صادر کننده محصولات نیستند بلکه این شرکت ها هستند که محصولات را صادر می کنند و درآمدشان را به جی دی پی کشورشان باز می گردانند.

رزم حسینی گفت: در هفته جاری به منوجان سفر داشتیم در این شهرستان یک شرکت توسعه گرا اقداماتی در آن منطقه انجام داده که نمایندگان مجلس باید از نزدیک ببینند که مردم اشتغال را در خانه ها برده اند و تولید انجام می دهند.

استاندا کرمان عنوان کرد: در شهرستان منوجان کارهایی در زمینه آموزش صورت گرفته که شگفت انگیز است زیرا شرکت ها در آنجا فعالیت می کنند.

وی بیان کرد: باید شرکت ها را به امر اقتصاد وارد کنیم چرا که شرکت ها صاحبان سرمایه هستند و افراد توسعه گرا در این شرکت ها مشغول به کار هستند.

رزم حسینی با اشاره به انعقاد یک توافق نامه با اتاق بازرگانی کرمان به عنوان معین اقتصادی شهرستان های جیرفت و عنبرآباد افزود: در چهار سال گذشته در این مناطق گوجه فرنگی، خیاز، پیاز و ... به فروش نمی رفت اما اکنون شرایط به گونه ای شده که هیچ محصولی دیگر روی زمین نداریم و یک تحول جدید در این زمینه به وجود آمده است.

وی بیان داشت: چرا با وجود سابقه ۱۲۰ ساله شرکت ملی نفت ایران هنوز مناطق نفت خیز در فقر به سر می برند؟ اکثر شرکت هایی که در مناطق ما کار می کنند پول نمی گذارند بلکه خلق می کنند زیرا پول در این مناطق وجود دارد.

استاندار کرمان افزود: سالانه در استان کرمان یک هزار و ۸۲۰ میلیارد یارانه توزیع می شود که این سه برابر بودجه عمرانی استانداری کرمان است و کشور با دولت ساخته نمی شود بلکه با شرکت ها کشورها ساخته می شود.

رزم حسینی بیان داشت: ما نمی توانیم با سبک فعلی اداره کشور، کشورمان را به جایی برسانیم و این چالش جدی ما است، امنیت پایدار، در حوزه سیاسی اقتدار ملی و منطقه ای، حوزه فرهنگی با توجه به کاستی های که وجود دارد موفق شده ایم همگرایی به وجود آوریم اما در حوزه اقتصادی نا کارآمد هستیم.

وی گفت: امروزه دو میلیارد و ۱۰۰ دلار میزان صادرات استان کرمان است که این رقم کمی برای استان پهناوری مثل کرمان محسوب می شود.

رزم حسینی تاکید کرد: نیاز به یک تحول اقتصادی در ساختار اداری کشور داریم و دیگر گذشت که دولتی، فرمانداری، استانداری و مسئولی باشد که پول نفت را بردارند و هزینه کنند زیرا دیگر پولی وجود ندارد.

رزم حسینی تصریح کرد: امروز که قلعه گنج راه خود را پیدا کرده نرخ بیکاری این شهرستان از ۲۷.۲ درصد به ۷.۲ درصد کاهش یافته است و ما از موسسات غیردولتی پول نمی خواهیم، بلکه مدیریت توسعه می خواهیم.

وی افزود: یک واقعیت در کشور وجود دارد و آن این است که شبکه مدیریتی کشور و ادارات از ناکارآمدی و فقر مدیریتی برخوردار هستند و نمی توانیم توسعه را به دست فرمانداران بدهیم زیرا این شبکه اداره ای که الان در کشور وجود دارد توانایی انجام این کار را ندارد.

استاندار کرمان ادامه داد: در استان کرمان از اول انقلاب تا قبل ازدولت یازدهم متوسط ایجاد شغل ۲۳ هزار و ۷۰۲ نفر شغل بوده و بر اساس مرکز آمار ایران فقط در سال گذشته ۴۵ هزار و ۴۵۵ نفر شغل در استان کرمان ایجاد شده است.

وی گفت: این معترضان مختصری که بودند فرصتی برای کشور محسوب می شوند و معتقدیم که جوانان بیایند و حرف هایشان را بزنند؛ حضور معترضان یک فرصت برای جمهوری اسلامی است و باید معترضان حرف‌هایشان را بزنند و نباید وحشت کنیم؛ ما حکومت مردمی هستیم.

رزم حسینی تصریح کرد: مدیرکل امنیتی و انتظامی استانداری کرمان را موظف کردیم بین معترضان و نمایندگان آنها با مسئولین ارتباط برقرار کند و در این زمینه اتفاقات خوبی هم رخ داده است.

استاندار کرمان گفت: شما نمایندگان مجلس هم تصمیم شجاعانه در مورد ساختار اداری کشور بگیرید و وحشت نکنید.