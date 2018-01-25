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۵ بهمن ۱۳۹۶، ۱۶:۱۹

هفته بیست و یکم لیگ برتر؛

پیروزی استقلال بر پارس با دو تصمیم جنجالی/اقدام نصف و نیمه تارتار

پیروزی استقلال بر پارس با دو تصمیم جنجالی/اقدام نصف و نیمه تارتار

نیمه اول دیدار تیم های فوتبال استقلال و پارس جنوبی جم در حالی با برتری آبی پوشان به پایان رسید که تیم جنوبی بخش عمده نیمه اول را با یک بازیکن کمتر دنبال کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، روز دوم از هفته بیست و یکم هفدهمین دوره رقابت های لیگ برتر از ساعت ۱۵:۳۰ امروز پنجشنبه  با دیدار تیم های استقلال و پارس جنوبی در ورزشگاه آزادی تهران پیگیری شد که نیمه اول این دیدار با برتری ۲ بر صفر استقلال به پایان رسید. 

هنوز بازی روال عادی خود را پیدا نکرده بود که حرکت مهدی قائدی پشت محوطه جریمه و سرنگونی او داخل محوطه از سوی کرمانشاهی داور مسابقه پنالتی تشخیص داده شد. این ضربه پنالتی را سرور جپاروف در دقیقه ۶ به گل تبدیل کرد تا آبی ها با روحیه بهتری به کار ادامه دهند. 

چهار دقیقه بعد از این صحنه پژمان منتطری درون محوطه جریمه روح الله سیف اللهی مهاجم پارس را با خطا سرنگون کرد اما داور به مهاجم پارس به خاطر اعتراضش کارت زرد داد. عصبانیت بازیکنان و نیمکت نشینان پارس به این تصمیم داور برای دقایقی بازی را تحت تاثیر قرار داد و مهدی تارتار تیمش را به بیرون از زمین هدایت کرد اما لحظاتی بعد بازی ادامه پیدا  کرد. 

با این حال این پایان کار نبود و روح اله سیف اللهی در دقیقه ۲۱ به خاطر دومین خطا از داور کارت زرد را گرفت تا اخراج شود و کار برای شاگردان تارتار سخت تر از قبل شود. در دقیقه ۳۱ بهنام برزای با عبور از مدافعان حریف گل دوم را به ثمر رساند تا کار تیم پارس برای ادامه بازی دشوار شود. 

کد مطلب 4210015
رضا خسروي

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    نظرات

    • محمد SE ۱۶:۲۸ - ۱۳۹۶/۱۱/۰۵
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      واقعا متاسفم! "پژمان منتطری درون محوطه جریمه روح الله سیف اللهی مهاجم پارس را با خطا سرنگون کرد" داور هم شدین یا کلا پرسپولیسی هستین؟
    • نصیر IR ۲۰:۴۷ - ۱۳۹۶/۱۱/۰۵
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      داور یه گل هم برای استقلال می زد دیگه همه چیو کامل می کرد

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