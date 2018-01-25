تمام محورهای ارتباطی اردبیل باز است/ پرهیز از سفرهای غیرضروری

حجت فتاحی در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: در برخی جاده ها و گردنه های کوهستانی بارش نسبی و مقطعی برف دیده می شود.

وی افزود: با این وجود هیچ محوری مسدود نبوده و مسدودی پونل- خلخال در محدوده استان اردبیل نیست و در محدوده استان گیلان از سمت پونل به خلخال به صورت مقطعی و به دلیل بارش ها اعلام شده است.

رئیس پلیس راه استان اردبیل متذکر شد: با توجه به اعلام هواشناسی استان مبنی بر تشدید بارش ها انتظار می رود رانندگان از سفرهای غیرضروری در جاده ها بپرهیزند.

فتاحی تصریح کرد: در صورتی که رانندگان قصد سفر و تردد در محورها را دارند به همراه داشتن زنجیر چرخ و تجهیزات زمستانی ضروری است و درخواست می شود رانندگان حتما استفاده از زنجیر چرخ را یکبار امتحان کنند.

وی رعایت سرعت مطمئنه و رعایت فاصله طولی را نیز دو شرط ضروری رانندگی در جاده های زمستانی دانست و خواستار توجه ویژه رانندگان شد.