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۵ بهمن ۱۳۹۶، ۱۶:۲۹

زاخاروا:

هدف آمریکا تجزیه سوریه است/دعوت از ۱۶۰۰ نفر برای نشست سوچی

هدف آمریکا تجزیه سوریه است/دعوت از ۱۶۰۰ نفر برای نشست سوچی

سخنگوی وزارت خارجه روسیه با اعلام اینکه مسکو از ۱۶۰۰ نفر برای شرکت در نشست صلح سوری دعوت کرده است، گفت: از سازمان ملل و طرف های بین المللی دعوت به عمل آمدده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «ماریا زاخاروا» سخنگوی وزارت خارجه روسیه اعلام کرد که مسکو از ۱۶۰۰ نفر برای مشارکت در نشست صلح سوریه در شهر سوچی دعوت کرده است.

بر اساس این گزارش، وی همچنین افزود: از طرف های منطقه ای و بین المللی به عنوان ناظر بر مذاکرات، دعوت به عمل آمده است. سازمان ملل نیز به نشست سوچی دعوت شده است.

زاخاروا در بخش دیگری از سخنان خود هدف آمریکا در سوریه را تجزیه این کشور عنوان کرد و گفت: اقدام آمریکا در حفظ نیروهای نظامی خود در خاک سوریه با شعار تلاش برای حل و فصل سیاسی بحران این کشور، در تعارض است.

سخنگوی وزارت خارجه روسیه همچنین اعلام کرد که سرگئی لاوروف وزیر خارجه این کشور در نشست صلح سوری در شهر سوچی شرکت می کند.

کد مطلب 4210018

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