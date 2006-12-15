گفتگوی مؤثر راهکاری برای نزدیکی ادیان است

حجت اسلام حسین ملانوری سردبیر مجله مبلغان و قائم مقام معاون تبلیغ حوزه علمیه قم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در میزان اثر بخشی گفتگوی ادیان و نزدیکی پیروان ادیان مختلف این امر به شرایط گفتگو بستگی دارد، اگر این شرایط به خوبی ایجاد و طی آن گفتگو انجام شود ملتها به یکدیگر نزدیک خواهند شد.

وی افزود: به هنگام گفتگو طرفین باید برای این امر آمادگی کامل داشته باشند، خداوند متعال در قرآن می فرماید: قرآن تذکری است برای کسی که عقل دارد، بنابراین کسی می تواند حرف منطقی را بپذیرد که شرایط حرفها و سخن ها را قبول کند، در هر دینی گفتگو بر مبنای حق انجام می شود و در واقع حرف حق است که مورد نظر همه قرار می گیرد.

سردبیر مجله مبلغان با اشاره به اینکه به واسطه گفتگوی ادیان تحریفهای موجود از این ادیان برطرف می شود، یادآور شد: پیش از آغاز هرگونه گفتگو اول باید ماهیت و نوع گفتگو مشخص شود، در واقع در انجام گفتگو هدف و شکل انجام آن باید به خوبی مشخص باشد، چرا که در هر گفتگو مسائل مختلفی را می توان مطرح کرد، اما نمی توان همه حرفها را به یکباره مد نظر قرار داد، در اینجا به یک منطق خاص نیازمند هستیم تا بوسیله آن گفتگو شکل گیرد.

وی با بیان اینکه هدف از گفتگو آشنایی ادیان با ویژگیهای مشترک یکدیگر است، تصریح کرد: شناخت دقیق ویژگی های مشترک و تفاوتهای ادیان، یکی از عوامل مهم در نزدیکی ادیان است، البته مهمترین ویژگی که ادیان دارند پرستش خداوند یکتا است که در همه این ادیان نقطه مشترکی محسوب می شود.

حجت الاسلام ملانوری با تأکید بر اینکه ادیان با گفتگو به نقاط قوت و ضعف خود پی می برند، گفت: در گفتگویی که شکل می گیرد حضور افراد شایسته به نمایندگی از پایگاههای دینی یکی از مؤثرترین عوامل است، البته کسانی می توانند نزدیکی ادیان را درک و مسیر را هموار کنند که در درجه اول دین را شناخته و شایستگی این فعالیت را داشته باشند.