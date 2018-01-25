۱۷۵ هزار یتیم تحت پوشش کمیته امداد

به گزارش خبرنگار مهر، سید پرویز فتاح درحاشیه دیدار با نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: طرح کرام ایتام یکی از طرح های بسیار موفق و ابتکاری کمیته امداد است که معمولا در ماه مبارک رمضان بیشتر مطرح می شود.

وی با اشاره به این که طرح اکرام ایتام برگرفته ازقرآن و احادیث است تاکید کرد: در متون دینی و نص صریح آیات قران کریم به حمایت، رسیدگی و تکفل ایتام توجه و تاکید ویژه ای صورت گرفته است بنابراین ما نیز با تاسی به آیات قرآن کریم در جهت رسیدگی به امور ایتام تمام تلاش خود را به کار می گیریم.

رئیس کمیته امداد کشور ادامه داد: طی چندین سالی که از اجرای موفقیت آمیز طرح اکرام ایتام می گذرد می توانیم ادعا کنیم تمام یتیم های تحت پوشش کمیته امداد حامی دارند یعنی باید گفت حداقل هر کدام از ایتام ۵ حامی دارند و این افتخار نظام اسلامی است.

وی تعداد ایتام تحت پوشش کمیته امداد را ۱۷۵ هزار نفر اعلام کرد.

فتاح در بخش دیگری از صحبت های خود با اشاره به اجرای طرح محسنین در کشور اظهارداشت: طرح محسنین طرحی است که ما در این طرح به غیر از ایتام نیز توجه کرده ایم به این معنی که در این طرح به سراغ آنهایی رفته ایم که پدر دارند ولی پدر در زندان است، مشکل داشته یا از کار افتاده است و در نتیجه نان آور خانواده نیست، بنابراین در این طرح آنها را مطرح کردیم.

فتاح اجرای طرح محسنین را دو ساله اعلام کرد و افزود: این طرح در دو سال اخیر اجرا می شود ولی طرح خوب و جامعی است، در این طرح مردم با نیت خیر خود حمایت از یک یتیم یا چند یتیم یا فرزند غیر یتیمی که درآمد ندارد را حمایت کرده و سرپرستی از او راعهده دار می شوند

وی افزود: در این طرح افراد هر ماه مبلغی را به حساب آنها واریز می کنند، یا به مناسبتی کمک نقدی و غیر نقدی انجام می دهند

فتاح با اشاره به درآمد هر کدام از افراد تحت پوشش محسنین خاطرنشان کرد: درآمد هر کدوم از آنها در ماه حداقل ۱۴۰ هزار تومان است و بعضی از استان ها مانند آذربایجان شرقی عدد دریافتی هر نفر از این عدد بالاتر است

رئیس کمیته امداد کشوربا اشاره به تاثیرگذاری برنامه ماه عسل در جذب محسنین خاطرنشان کرد: امسال حدود ۵۰۰ هزار نفر در برنامه ماه عسل رمضان در طرح محسنین مشارکت کردند.

وی ادامه داد : به طوری که حدود ۲۶۰هزار حامی برای محسنین جذب کرده ایم و باید این موضوع ادامه داشته باشد که هر ماه پولی به حساب افرادی که تحت حمایت خود گرفته اند واریز شود.

فتاح تصریک کرد: این واریزها مستقیم صورت می گیرد یعنی فرد حامی مستقیم به حساب خود آن فرد که حمایتش را بر عهده گرفته واریز می کند.

فتاح اظهار امیدواری کرد : این طرح بتواند در امور مختلف و در جهت خودکفایی نیازمندان گام های محکم و استواری برداشته و مفید و موثر باشد.