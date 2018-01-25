آمار ۶۵ هزار بیکار در اردبیل رقم مطلوبی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر بهنام جو بعدازظهر پنجشنبه در جلسه شورای اداری استان اردبیل تصریح کرد: هر فرد بیکاری ممکن است به سمت آسیبهای اجتماعی کشیده شود و به همین دلیل برای مقابله با بیکاری تمامی دستگاهها باید پایکار بیایند.
وی افزود: ایجاد ۲۰ هزار شغل در سال آینده برنامه ریزی شده که به پشتوانه مشارکت مدیران و سرمایه گذاری بخش خصوصی امید می رود محقق شود.
استاندار اردبیل با اشاره به اجرای پروژههای زیرساختی در استان اضافه کرد: از جمله اینکه افزایش آبیاری نوین از پنج هزار هکتار به ۲۰ هزار هکتار در سالهای آینده در حال برنامهریزی است.
به گفته بهنامجو اجرای ۲۰۰ کیلومتر بزرگراه در چهارسال برنامهریزی شده که بیشک با امکانات و بودجههای کنونی قابلاجرا نبوده و باید تلاش مضاعف برای تحقق آن صرف کرد.
وی با اشاره به قابلیتهای گردشگری زمستانی اردبیل اضافه کرد: در بخش گردشگری نیز تأکید ما توسعه زیرساختها از جمله ایجاد هتلهای چهار و پنج ستاره است.
رئیس شورای اداری استان به ضرورت ایجاد مجتمعهای آبدرمانی مدرن اشاره کرد و بیان داشت: تربیت حداقل ۱۰۰ پزشک برای فعالیت در مجتمعها باید هدفگذاری شود.
بهنامجو به ضرورت حمایت از سرمایهگذاری نیز اشاره و تصریح کرد: برای ممانعت از مشکلات سرمایهگذاران ادارات خود باید گفتمان شفاف با سرمایهگذار داشته و به صورت شفاف به قوانین عمل کنند.
به بهانه افتتاح پروژه ادارات تعطیل نشوند
استاندار اردبیل در بخش دیگری از سخنان خود فرارسیدن دهه فجر را فرصت مغتنمی برای تشریح برنامهها و اقدامات ادارات دانست و افزود: در این ایام انتظار میرود تعامل ادارات با مردم افزایش یابد.
وی متذکر شد: نباید به بهانه افتتاح پروژه اداره تعطیل شده و خدمترسانی به مردم دچار مشکل شود و لازم است ادارات به نحو شایسته اقدامات خود را به مردم تشریح کنند.
بهنام جو با بیان اینکه در دهه فجر باید دستاوردهای انقلاب اسلامی تشریح شود، تصریح کرد: از جمله مهمترین دستاوردها حاکمیت اسلام بر مبنای ولایتفقیه است.
وی سرنگونی استبداد دو هزار و ۵۰۰ ساله، دستیابی به آزادی و استقلال و ارتقا مشارکت سیاسی را از دیگر دستاوردهای انقلاب دانست و افزود: خودکفایی نظامی، اجرای هزاران پروژه عمرانی و خروج از اتکا به درآمد نفت و حتی تجدید حیات جهان اسلام و ترویج اندیشه اسلام در جهان از دیگر دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران است.
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