به گزارش خبرنگار مهر، ناصر پورعلی فرد ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران گفت: امروز جلسه انتخاب رئیس هیئت بدنسازی لرستان برگزار و «عبدالمجید طاهری مقدم» به عنوان رئیس هیئت استان منصوب شد.

وی با بیان اینکه ورزشکاران لرستان استعداد بسیار خوبی دارند، تصریح کرد: پتانسیل های بالقوه لرستان از نظر جمعیت جوان و ژنتیک جوانان این استان باعث شده در ورزش پرورش اندام، قوی ترین مردان و پارولیفتینک قهرمانان خوبی برای کشور تربیت شود؛ امیدواریم این ورزشکاران سفیران خوبی در بخش بین المللی باشند و آوازه لرستان را به گوش مسئولین برسانند.

رئیس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام جمهوری اسلامی ایران با اشاره به اینکه ورزشکاران رشته بدنسازی از نظر جسمانی شرایط سختی دارند و این ورزش هزینه های سنگینی دارد، یادآور شد: محدودیت هایی را در سیستم داریم و در بخش اسپانسر و حمایت های مادی دچار محدودیت هستیم.

پورعلی فرد با بیان اینکه ورزشکاران ما خودشان با وارد کنندگان دستگاه های ورزشی ارتباط دارند و مجوز قانونی مکمل های خود را تهیه می کنند اما این وارد کنندگان در حق بچه های ما کم لطفی می کنند، تصریح کرد: حق ورزشکاران ما در قراردادهایی که می بنندد نباید پایمال شود، در این راستا یک کمیته قراردادهای بخش خصوصی را در فدراسیون ساماندهی خواهیم کرد.