به گزارش خبرنگار مهر، محسن غیاثوند روز پنجشنبه در جمع خبرنگاران در سخنانی بابیان اینکه ایران بعد از کشور چین دومین تولیدکننده و دومین مصرفکننده سنگ است، اظهار داشت: علیرغم همه ظرفیتهای موجود در این حوزه در بازارهای جهانی ایران جایگاه قابل قبولی ندارد.
واحدهای تخصصی صادرات سنگ ایجاد نشد
وی بابیان اینکه علت این امر این بوده که ما دومین مصرفکننده سنگ در دنیا هستیم و عمدتاً نگاهها برای تولید در بازارهای داخلی است، گفت: واحدهایی که ایجادشدهاند متأسفانه نگاهی به صادرات نداشتهاند.
نائب رئیس و دبیر کانون سنگ ایران بابیان اینکه طی چند سال اخیر اقدامات خوبی به لحاظ سختافزاری انجام شد و تعداد زیادی از واحدها با تکنولوژی روز ایجاد شدند، گفت: علیرغم اینکه این واحدها به لحاظ تکنولوژی در جایگاه خوبی هستند اما در حوزه مدیریتی و نرمافزاری همچنان مشکلات باقی است و مهمتر از همه اینها، مشکلات مرتبط با صادرات است.
غیاثوند با تأکید بر اینکه ظرفیتی که ایجادشده و در اختیار کشور ما است متأسفانه در بازارهای جهانی شرایط قابلقبول و مناسبی ندارد، گفت: علت این امر این بوده که نگاه ما تولید برای داخل بوده و درنتیجه در حوزه صادرات شرایط خوبی نداریم؛ اگر بخواهیم به شرایط نرمالی هم برسیم با پراکندگی که الان وجود دارد، این اتفاق رخ نخواهد داد.
وی با اشاره به اینکه موضوعی که میتواند مشکل را مرتفع کند ایجاد واحدهای تخصصی و شرکتهای تخصصی صادراتی است، گفت: علیرغم اینکه دو بار مصوبه دولت را برای ایجاد این واحدهای تخصصی داشتهایم، عملاً این امر تحقق پیدا نکرده است.
تعطیلی ۴۰ درصد واحدهای سنگبری
نائب رئیس و دبیر کانون سنگ ایران با تأکید بر اینکه گیر اصلی صنعت سنگ در کشور عدم وصل شدن به بازارهای جهانی است، ادامه داد: با توجه به رکود سنگینی که در چند سال گذشته در کشور داشتهایم، بیش از دو هزار واحد سنگبری تعطیل و ۴۰ هزار نفر نیز در این حوزه بیکار شدهاند و علیرغم همه پیگیریهایی که داشتهایم در حال حاضر هرروز شاهد بسته شدن واحدهای بیشتر سنگبری و تعطیل شدن واحدها هستیم.
غیاثوند با تأکید بر اینکه موضوعی که مشکل را میتواند حل کند ایجاد زیرساختها است، عنوان کرد: اگر ما مشکلات را از پایه حل کردیم خودبهخود سایر مشکلات قابلحل است.
وی بابیان اینکه ما ۱.۵ برابر متوسط دنیا کارآفرین داریم اما بحرانیترین کشور به لحاظ ایجاد اشتغال هستیم، گفت: آنچه حلال مشکلات بوده انجام اقدامات پایه ای است.
نائب رئیس و دبیر کانون سنگ ایران با تأکید بر اینکه درخواست ما از دولتمردان این بوده که بهجای تزریق پول، وعدههای امروز و فردا، کارهای پایه ای انجام دهند، گفت: دولت مشکلات برقرسانی به واحدهای معدنی، جادههای دسترسی، حملونقل، نوسازی، جابجایی ارز واحدهای صنعت سنگ را حل کند.
غیاثوند بیان داشت: متأسفانه وعدهها در رابطه با پایانه صادراتی سنگ هنوز تحقق پیدا نکرده و هیچ اقدامی نشده است.
وی بابیان اینکه در حال حاضر پنج هزار و ۵۰۰ واحد سنگبری در کشور وجود دارد، گفت: در حال حاضر ۴۰ درصد از این واحدها تعطیل است و واحدهایی که فعال هستند نیز با ظرفیت کامل کار نمیکنند.
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