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۵ بهمن ۱۳۹۶، ۱۷:۲۶

در اجلاس اقتصادی داووس؛

«ترزا می» خواستار همکاری در راستای تامین امنیت فضای مجازی شد

«ترزا می» خواستار همکاری در راستای تامین امنیت فضای مجازی شد

نخست‎وزیر انگلیس در اجلاس اقتصادی داووس از ضرورت تنظیم مقررات در راستای حاکمیت اخلاق در فضای مجازی سخن گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، «ترزا می» نخست‌وزیر انگلیس با سخنرانی در اجلاس اقتصادی داووس از تمایل این کشور برای تبدیل شدن به امن‌ترین مکان دنیا برای استفاده از فضای سایبری و تجارت دیجیتال سخن گفت و از شرکت‌های فعال در عرصه فناوری خواست تا با مسئولیت‌پذیری به دنبال طراحی سیستمی باشند که به طور خودکار مضامین غیراخلاقی را از فضای مجازی حذف میکند.

وی در این‌باره گفت: هیچ‌کس مایل نیست به سکویی برای تروریسم یا سوء استفاده جنسی از کودکان تبدیل شود و به همین دلیل نیازمند مقرارت جدید در عرصه فناوری هستیم.

می همچنین خواستار تعهدپذیری و همکاری سایر کشورها در راستای برطرف کردن این نگرانی‌ها شد.

نخست وزیر انگلیس طی سخنرانی خود در مجمع جهانی اقتصاد در داووس، سرویس پیام رسان تلگرام (Telegram) را به دلیلِ «تبدیل شدن به مأمنی برای جنایتکاران و تروریستها» مورد انتقاد  قرار داد و گفت که شرکتهای فعال در حوزه فناوری موظفند برای متوقف کردن اینگونه فعالیت غیرقانونی «اقدامات بیشتری صورت دهند».

ترزا می در اینباره گفت: «ما نیاز داریم که شاهد افزایش همکاریها میان سرویسهای کوچکتر مشابه (تلگرام) باشیم. هیچ شرکت فناوری مایل نیست به عنوان سرویس مورد استفاده تروریستها و یا نخستین اَپ انتخابی برای منحرفان جنسی شناخته شود».

کد مطلب 4210056
مریم خرمایی

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