به گزارش خبرنگار مهر، مهدی تارتار پس از شکست سنگین امروز پنجشنبه چهار بر صفر پارس جنوبی جم در هفته بیست و یکم رقابت های لیگ برتر فوتبال مقابل استقلال تهران در سالن کنفرانس ورزشگاه آزادی تهران گفت: به استقلال و هوادارانش تبریک می گویم. من خودم صحنه اخراج و پنالتی را دیدم اما فکر نمی کنم اخراج درست بود. اشتباهات داوری به سود استقلال بود.

وی افزود: بیش از نیمی از بازیکنان ما برای اولین بار در ورزشگاه آزادی بازی کردند. استقلال هم تیمی نیست که نتواند در آزادی مقابل تیم ۱۰ نفره راحت بازی کند. از حالا به بعد باید به فکر بازی های بعدی باشیم و اصلا نتیجه این بازی مهم نیست.

سرمربی پارس جنوبی نسبت به عملکرد تیم داوری انتقاد کرد و اظهار داشت: روی صحبتم با آقای اصفهانیان است. یا اشتباهات را اصلاح کن و بپذیر یا اینکه خودت برو! یک هفته است روی نقاط ضعف و قوت استقلال کار می کنیم اما داور بازی به راحتی و در همان اول بازی، پنالتی گرفت. کرمانشاهی در حد این بازی نبود. به خود داور در بین دو نیمه گفتم که تا دنیا دنیاست از او نمی گذرم و او را نمی بخشم!

تارتار درباره خطای پنالتی که برای پارس جنوبی گرفته شد و آنها به گل تبدیل نکردند گفت: اصلا آن صحنه پنالتی نبود. داور در حد و اندازه این لیگ هست ؟ من نمی خواستم پنالتی را بزنند اما همکارانم نگذاشتند. او بعد از اشتباهات داوری خواست به نفع ما بیخود سوت بزند. آقای اصفهانیان تلاش های شبانه روز ما را با یک داور خراب کردید. با یک سوت همه زحمات به باد رفت.

وی درباره اشتباهات داوری اامه داد: واقعا اگر اصفهانیان نمی تواند درست کند کنار برود. خودشان را جای ما بگذارند و قضاوت کنند. ایشان در بازی سایپا و سیاه جامگان هم اشتباه داشت اما به او می گویند بیاید و برای ما سوت بزند. خود همین استقلال نباید روزی قربانی شود. حق استقلال بود که بعد از ده نفره شدن ما را ببرد. این داور واقعا در سطح لیگ برتر است؟