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۵ بهمن ۱۳۹۶، ۱۷:۲۷

با حضور وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی؛

پرداخت تسهیلات اشتغال روستایی و عشایری کشور در گیلان آغاز شد

پرداخت تسهیلات اشتغال روستایی و عشایری کشور در گیلان آغاز شد

لنگرود- پرداخت تسهیلات اشتغال روستایی در کشور با حضور علی ربیعی وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی از استان گیلان آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، پرداخت تسهیلات اشتغال روستایی و عشایری کشور امروز با حضور علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به طور همزمان در استان های گیلان، زنجان، همدان، اصفهان و اردبیل آغاز شد.

علی ربیعی در حاشیه این برنامه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در راستای این طرح  ۷۲ هزار میلیارد تومان برای اشتغالزایی روستایی و عشایری اختصاص یافته است.

وی با بیان اینکه این اعتبارات در قالب منابع دولتی، بانکی و صندوق توسعه ملی تامین می شود، گفت: در سال جاری این تسهیلات به هشت هزار نفر از ۵۰ هزار متقاضی دریافت تسهیلات اشتغالزایی روستایی و عشایری پرداخت می شود.

وی زیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: متقاضیان باید برای دریافت این تسهیلات در سایت «کارا» ثبت نام کنند.

کد مطلب 4210060

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