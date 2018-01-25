پرداخت تسهیلات اشتغال روستایی و عشایری کشور در گیلان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، پرداخت تسهیلات اشتغال روستایی و عشایری کشور امروز با حضور علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به طور همزمان در استان های گیلان، زنجان، همدان، اصفهان و اردبیل آغاز شد.

علی ربیعی در حاشیه این برنامه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در راستای این طرح ۷۲ هزار میلیارد تومان برای اشتغالزایی روستایی و عشایری اختصاص یافته است.

وی با بیان اینکه این اعتبارات در قالب منابع دولتی، بانکی و صندوق توسعه ملی تامین می شود، گفت: در سال جاری این تسهیلات به هشت هزار نفر از ۵۰ هزار متقاضی دریافت تسهیلات اشتغالزایی روستایی و عشایری پرداخت می شود.

وی زیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: متقاضیان باید برای دریافت این تسهیلات در سایت «کارا» ثبت نام کنند.