کاهش دمای ۱۰ درجه ای در گیلان/بارش برف و باران تشدید می شود

به گزارش خبرنگار مهر، ورود سامانه سرد و بارشی از روز گذشته به استان گیلان سبب بارش باران و برف در مناطق جلگه ای و کوهستانی شده که این وضعیت از شامگاه امروز تشدید و باعت کاهش ۱۰ درجه ای دمای هوا می شود.

براساس پیش بینی هواشناسی استان گیلان این وضعیت جوی تا پایان روز دوشنبه هفته آتی در استان پایدار است.

یخبندان، وزش شدید باد، مه گرفتگی پدیده غالب طی روزهای آینده در استان گیلان است.

دریای خزر با ارتفاع موج ۸۰ سانتی متر تا ۲ متر از امروز تا دوشنبه برای فعالیت های دریانوردی بویژه صید نامناسب است.

دمای فعلی شهر رشت ۹ درجه سانتی گراد و رطوبت هوای این شهر ۹۵ درصد است.

تردد در مسیرهای کوهستانی تنها با همراه داشتن زنجیر چرخ امکان پذیر است.

شهروندان نیز به دلیل بارش شدید برف و باران، آبگرفتگی معابر و بالا آمدن رودخانه ها، از استقرار در کنار رودخانه ها جدا خودداری کنند.