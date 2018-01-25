جدال نفت و شهرداری تبریز به دیدار پنجم کشید

به گزارش خبرنگار مهر، از مرحله نیمه نهایی مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه های کشور امروز پنجشنبه دو تیم نفت آبادان و شهرداری تبریز به مصاف هم رفتند. در این بازی که به میزبانی آبادانی ها برگزار شد، تیم مهمان موفق شد حریف میزبان خود را با نتیجه ۱۰۱ بر ۹۵ شکست دهد. رقابت دو تیم در وقت قانونی با تساوی ۸۶ به ۸۶ به پایان رسید.

این دومین پیروزی شهرداری تبریز در مرحله نیمه نهایی لیگ برتر بسکتبال بود. نفت آبادان نیز از مجموع سه دیدار گذشته در دو دیدار صاحب برتری شده بود. بدین ترتیب دو تیم نفت آبادان و شهرداری تبریز به لحاظ تعداد برد و باخت شرایط مساوی با هم پیدا کردند.

بر این اساس دیدار پنجم میان تیم های نفت آبادان و شهرداری تبریز تعیین کننده تیم صعود کننده به فینال خواهد بود. این دیدار دوشنبه آینده برگزار می شود و تیم برنده فینالیست خواهد شد.

از مرحله نیمه نهایی رقابت های بسکتبال لیگ برتر باشگاه های کشور، دیدار دو تیم مهرام تهران و پتروشیمی بندرامام در جریان است. پتروشیمی که در دو بازی از مجموع سه بازی گذشته صاحب برتری شده است، در صورت برد در دیدار امروز راهی فینال خواهد شد.