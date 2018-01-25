به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جامعه المصطفی، آیت الله علیرضا اعرافی در دیدار جمعی از اساتید و اعضای هیئت علمی دانشگاه صدا و سیما، ضمن تبریک میلاد با سعادت حضرت زینب کبری(س)، اظهار داشت: همواره قدردان خدمات اعضای هیئت علمی و اساتید در خدمت به رسانه ملی و رساندن پیام انقلاب اسلامی هستیم.

وی ضمن اشاره به سیره حضرت زینب(سلام الله علیها) اظهار داشت: وجوب عصمت در انوار طیبه مشتمل بر ائمه اطهار علیهم السلام است و برای وجود در مرز عصمت و درجات طیبه دیگرانی را می‌توان متصور بود.

رئیس جامعه المصطفی العالمیه معرفت و دانش را پایه و اساس عصمت دانست و اظهار داشت: شناخت و بینش شخص نسبت به دانش و حقایق عالم و هستی بر دو قسم فرایند اکتسابی و تعلیم و تعلم و نیز تعلم قدسی و حفاظی که با اتصال به فرایندهای عادی تعلم و تعلم دست یافتنی نیست تقسیم می‌شود.

آیت الله اعرافی علم لدنی و غیر اکتسابی را از مهم‌ترین فرایندهای کسب و شناخت حقیقت و دانش برشمرد و اذعان داشت: برخورداری از علم لدنی و قدسی، اساس رسیدن به مدارج عصمت و درجات بالای معرفتی است.

وی به توصیفات امام سجاد(علیه السلام) در رابطه با زینب کبری(سلام الله علیها) اشاره نمود و خاطرنشان کرد: امام سجاد علیه السلام به درجات متعالی حضرت زینب(سلام الله علیها) اشاره نموده، بر غیر عادی بودن دانش و شناخت ایشان اذعان می‌کنند.

زینب کبری(س) معادلات دنیوی را در هم شکستند

مدیر حوزه‌های علمیه با بیان این که حضرت زینب(سلام الله علیها) علاوه بر مقام‌های علمی، از مدیریت بحران ممتاز و کم نظیری برخوردار بودند، خاطرنشان کرد: مدیریت در بحران حضرت زینب سلام الله علیها در عصر عاشورا به عنوان محور جریان ولایت و حقیقت که نامیدی مطلق در سراسر آن حاکم شده بود، مثال زدنی است.

وی به حال و هوای غافله سالاری زینب کبری(سلام الله علیها) پس از واقعه عاشورا اشاره نمود و خاطرنشان کرد: یک زن، چقدر باید توان، جرئت، جسارت، امید، عظمت و شکوه داشته باشد که بتواند بحرانی غیر قابل وصف را مدیریت نموده، معادلات شکست را در هم فرو ریزد.

آیت الله اعرافی وظیفه پیام رسانی حضرت زینب سلام الله علیها را مورد توجه قرار داد و اذعان داشت: اگر زینب کبری سلام الله علیها نبود، قطعاً عاشورا در کربلا می‌ماند؛ عظمت این روح بزرگ و شجاعت و شکوه معنوی ایشان به اندازه‌ای است که همه معادلات را بر هم زده است.

مدیر حوزه‌های علمیه شخصیت و سیره حضرت خدیجه، فاطمه زهرا و زینب کبری(سلام الله علیهن) را مورد توجه قرار داد و اذعان داشت: این بزرگواران قهرمان‌های بحران و امید آفرینان زمان نا امیدی بودند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، به گستره فعالیت‌های علمی و دانشی ایران پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی اشاره نمود و خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران در حوزه‌های مختلف دانشی و در سطوح علمی گوناگون به دستاوردهای مثال زدنی دست یافته است.

المصطفی طراح ۴۰۰ رشته و گرایش در حوزه علوم اسلامی و انسانی

آیت الله اعرافی سپس به طراحی ۴۰۰ رشته و گرایش در جامعه المصطفی اشاره نمود و خاطرنشان کرد: به‌رغم وجود ضعف‌ها و چالش‌های مختلف، نباید دستاوردهای مهم و ارزشمند انقلاب اسلامی در حوزه‌های مختلف، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و دانشی نادیده گرفته شود.

وی با بیان این که متأسفانه بسیاری از طرح‌های کلان و پروژه‌های مهم با تولید علمی و بحث‌های دانشگاهی گره نخورده است، خاطرنشان کرد: ضعف کیفیت در بحث تحصیلات تکمیلی، پایان نامه‌ها و پذیرش‌ها از مهم‌ترین معضلات علمی کشور به شمار می‌رود.

مدیر حوزه‌های علمیه با تأکید بر این که در حوزه علوم انسانی و اجتماعی با قطع نظر از بومی سازی و اسلامی سازی، ضعف‌های شدیدی وجود دارد، خاطرنشان کرد: به‌رغم کارهای پراکنده صورت گرفته، بومی سازی و اسلامی نمودن علوم انسانی و حاکمیت مناسبات اسلامی بر اندیشه‌های علوم انسانی از دیگر مقوله‌هایی است که همچنان مورد غفلت قرار گرفته است.

هم آوری با جریان‌های علمی جهان نیازمند رشدی بالنده

وی با بیان این که سازوکارهای علمی و دانشگاهی ما باید به سمت صیانت از همه نخبگان و اندیشمندان سوق پیدا کند، خاطرنشان کرد: برای رسیدن به مرزهای دانش و هم آوری با جریان‌های علمی دنیا نباید به رشد موجود بسنده کنیم.

آیت الله اعرافی در ادامه با تأکید بر این که برای انطباق فعالیت‌ها با مبانی اسلامی باید زوایای فلسفی را مورد توجه قرار دهیم، خاطرنشان کرد: علوم انسانی مبتنی بر نگاه فلسفی است که در جهت گیری‌ها و هدف دهی‌های آن اثرگذاری فراوانی دارد.

مدیر حوزه‌های علمیه زاویه تمدنی و تاریخی اسلام را از دیگر مؤلفه‌های مهم برشمرد و اظهار داشت: حوزه‌های مرتبط فقهی و فقه‌های ناظر به این رشته‌ها باید جدی گرفته شوند؛ در حوزه‌های علمیه ۳۰۰ طرح تحولی در دست بررسی است که امیدواریم تحولات عمیقی را در جوامع انسانی ایجاد نماید.

وی حوزه اخلاق و رسانه را از دیگر شاخصه‌های مهم فعالیتی برشمرد و یادآور شد: نیازمند تربیت اندیشمندان حوزوی ناظر به نیازهای رسانه‌ای هستیم تا بتوانند کرسی‌های اجتهادی و دروس خارج فقه را در این حوزه راه‌اندازی کنند.

آیت الله اعرافی توجه و تقویت قلمروهای وسیع رقابتی با گفتمان‌های جهانی را از مهمترین بسترهای فعالیتی برشمرد.

آشنایی ۲۰۰ هزار غیر ایرانی با زبان فارسی توسط جامعه المصطفی

مدیر حوزه‌های علمیه در بخش پایانی سخنان خود با تأکید بر این که حوزه متعلق به مردم است و تاریخ حوزه نیز مملو از رنج‌ها و مرارت‌هاست، خاطرنشان کرد: حوزه علمیه همواره خود را از مردم و برای مردم می‌داند و متولی گفتمان اسلام، معارف اهل بیت(علیهم السلام) و انقلاب اسلامی است.

آیت الله اعرافی با تأکید بر این که جامعه المصطفی به عنوان نمونه‌ای از مراکز حوزه‌ای، بالغ بر ۲۰۰ هزار نفر از غیر ایرانیان اقصی نقاط جهان را با زبان و ادب فارسی آشنا نموده است، خاطرنشان کرد: همه دانش پژوهان و دانش آموختگان جامعه المصطفی ضمن ابراز علاقه به جمهوری اسلامی، عاشق ملت ایران هستند.

تربیت کارشناسان خبره در دانشگاه صدا و سیما

رئیس دانشگاه صدا و سیما نیز در این دیدار با بیان این که مسئلت اصلی دانشگاه صدا و سیما رساندن پیام و حقایق قرآنی و انقلاب اسلامی به مخاطبان داخلی و بین المللی است، خاطرنشان کرد: دانش آموختگان جامعه المصطفی برکات فراوان دینی و اسلامی را در اقصی نقاط عالم رقم زده‌اند.

شهاب اسفندیاری در ادامه ضمن ارائه گزارشی از فعالیت‌ها و برنامه‌های دانشگاه صدا و سیما خاطرنشان کرد: دانشگاه صدا و سیما با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، حرکت جدیدی را در حوزه‌های آموزشی، پژوهش، فرهنگی و برطرف سازی نیازهای ضروری عرصه رسانه، هدف‌گذاری شده است.

وی با بیان این که به همت و همیاری دوستان و اساتید به دنبال ارتقاء دانش‌ها و گسترش فعالیت‌ها هستیم، خاطرنشان کرد: دانشگاه صدا و سیما به عنوان مرکز تربیت نیروهای انسانی در حوزه فرهنگ و رسانه در راستای پاسخ به نیازهای سازمان صدا و سیما کارشناسان خبره‌ای را تربیت نموده است.

رئیس دانشگاه صدا و سیما در پایان طراحی دوره‌های تکمیلی معرفتی و مهارتی را یکی از رویکردهای دانشگاه صدا و سیما برشمرد و اذعان داشت: حوزه اسلامی رسانه و برگزاری کارگاه‌های دانشی به منظور بهره‌گیری از اساتید نخبه از بارزترین اهداف دانشگاه صدا و سیما به شمار می‌رود.