به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم صهیونیستی با «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا در حاشیه اجلاس داووس دیدار کرد.

بر اساس این گزارش، نتانیاهو در جریان این دیدار خطاب به ترامپ گفت: اگر تصمیم به خروج از برجام بگیرید به طور کامل از شما حمایت می‌کنیم.

نتانیاهو مدعی شد: ضمناً اینکه در کنار ما و سایر طرف‌ها در منطقه به نحوی بی‌سابقه‌ای با تجاوزگری‌های ایران مقابله می‌کنید را می‌ستائیم.

نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی ادامه داد: ائتلاف واقع‌گرایانه میان ایالات متحده و اسرائیل و دیگر متحدان آمریکا در دنیا و منطقه، هیچ‌گاه به اندازه دوران رهبری شما قوی و یکپارچه نبوده است.

وی گفت: نکته آخر اینکه شما در سازمان ملل متحد، برای اسرائیل قد علم کردید. آنجا به محفلی برای تهمت‌پراکنی علیه اسرائیل و ایالات متحده تبدیل شده بود و شما با گفتار و کردار به آنها گفتید که بس است!

نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی همچنین تصمیم ترامپ برای انتقال سفارت آمریکا به قدس را «تصمیمی تاریخی» خواند و گفت که این اقدام تا نسل‌ها در اذهان اسرائیلی‌ها خواهد ماند.

نتانیاهو مدعی شد این تصمیم، باعث خواهد مذاکرات صلح، رو به جلو حرکت کنند زیرا، تاریخ و واقعیت‌های موجود را به رسمیت می‌شناسد و صلح را تنها می‌توان بر پایه حقیقت، بنا نهاد.

ترامپ نیز خطاب به نتانیاهو گفت: رایزنی‌ها با اسرائیل درباره موضوعات مختلف از جمله روابط بازرگانی ادامه دارند؛ اما یک حرکت بزرگ و اقدام بسیار تاریخی این بود که ما سفارتمان را به اورشلیم (قدس) منتقل خواهیم کرد.

رئیس‌جمهور آمریکا گفت: ما برنامه داشتیم این کار را ظرف چند سال انجام دهیم و پیش‌بینی می‌کنیم این اقدام را در مقیاسی کوچکتر، سال آینده عملی کنیم.

ترامپ گفت که آمریکا صدها میلیون و گاه میلیاردها دلار کمک به برخی کشورهای معین کمک کرده، در حالی که آنها در سازمان ملل علیه آمریکا رأی داده‌اند. وی افزود: من یک بیانیه بسیار ساده صادر کردم و گفتم که اوضاع را تحت نظر دارم.