به گزارش خبرنگار مهر، کریم قنبری که موقتا به عنوان سرپرست سپاهان جایگزین کرانچار شده، عصر پنجشنبه در نشست خبری پیش از دیدار تیمش با تیم فوتبال فولاد خوزستان در جمع خبرنگاران با تشکر از زلاتکو کرانچار سرمربی پیشین این تیم اظهار داشت: کرانچار مربی بسیار بزرگی است و توانست نه فقط از لحاظ فنی بلکه از لحاظ اخلاقی در تیم ما موثر باشد و امیدوارم ما نیز ادامه دهنده راه او در این مورد باشیم.

وی وضعیت تیم سپاهان را خوب توصیف کرد و ادامه داد: ما تمرینات را از روز شنبه از سر گرفتیم و خوشبختانه بازیکنان در وضعیت بسیار خوبی به سر می‌برند و به جز جلال محمدی که در طول هفته مصدوم شد، سعید آقایی و مهدی رحیمی، یک جلسه تمرین کردند و طی این ۲ روز اخیر به جمع ما پیوستند و مشکل خاصی برای تیم وجود ندارد.

سرمربی موقت سپاهان درباره شرایط روانی این تیم نیز بیان کرد: از لحاظ ذهنی روی بازیکنان کار کرده‌ایم و مشکلی از این لحاظ نداریم و با حداقل تغییرات و جزئیات که فکر می‌کنیم ممکن است شرایط را به سود ما تغییر دهد، کار را ادامه خواهیم داد.

وی در ارتباط با تیم فولاد خوزستان توضیح داد: سپاهان در ابتدای فصل به گونه‌ای بسته شد که به دنبال نتایج ایده‌آل بود ولی شرایط طوری پیش رفت که امروز در وضعیت خوبی به سر نمی‌بریم ولی فولاد، بر عکس ما در ابتدای فصل شرایط خوبی نداشت و حتی در بازی رفت قدری دچار مشکل شد و ضعف نشان می‌داد اما در ادامه شرایط آنها رو به بهبودی پیش رفت تا امروز که در وضعیت خوبی به سر می‌برند.

قنبری بازی مقابل فولاد را دشوار توصیف کرد و افزود: با وجود دشواری بازی مقابل فولاد، مطمئن هستم که می‌توانیم دست پر از این بازی دشوار خارج شویم.

وی در ارتباط با امکان واگذاری هدایت تیم به طور کامل به قنبری در صورت کسب نتایج خوب بیان کرد: ما تمام تمرکزمان بر روی تیم است و پس از نشستی که روز شنبه با مدیران تیم داشتم فقط به تیم فکر کردم و الان نیز تنها تمرکزم بر روی تیم و بازی فرداست و برایم اهمیتی ندارد که چه پیش‌ خواهد آمد.

سرمربی موقت سپاهان با بیان این جمله که «من افتخار می‌کنم که سپاهانی‌ام»، افزود: خوشحالم که در چنین شرایطی می‌توانم بیشترین کمکی که از دستم بر ‌می‌آید را برای تیمم صرف کنم و امیدوارم بتوانم موفق باشم و هواداران را خوشحال کنم.