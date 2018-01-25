تشریح برنامه های اجرایی دهه مبارک فجر در پاکدشت

به گزارش خبرنگار مهر، علی صادقی بعد از ظهر پنج شنبه در جمع تعدادی از خبرنگاران به تشریح برنامه های ستاد دهه فجر شهرستان پاکدشت پرداخت و گفت: پیاده روی خانوادگی بخش شریف آباد، یادواره شهدا با عنوان «آبروی محله» ، افتتاح طرح مسکن مددجویان، نواختن زنگ انقلاب، افتتاح نمایشگاه هنرهای تجسمی با موضوع انقلاب اسلامی، افتتاح چند واحد تولیدی دامداری و برگزاری همایش شادی و نشاط با ورزش همگانی ویژه بانوان از جمله برنامه های در نظر گرفته شده برای دهه مبارک فجر در شهرستان پاکدشت است.

وی افتتاح فرهنگسرای شریف آباد و سایر پروژه های شهرداری این شهر و افتتاح پاسگاه انتظامی روستای «قرمز تپه» را مورد اشاره قرار داد و افزود: برگزاری عصر شعر در سالن تبلیغات اسلامی پاکدشت، مسابقه ورزشی بانوان در فرون آباد، همایش کارگری در شهرک صنعتی عباس آباد و افتتاح دفتر کاریابی در این شهرک و نیز افتتاح پروژه تقاطع غیر همسطح شهید «اسدالله پازوکی» واقع در بلوار امام رضا(ع) وسایر پروژه های شهرداری پاکدشت و برگزاری مسابقه ورزشی ویژه بانوان ادارات پاکدشت و همایش ائمه جماعات و فرماندهان پایگاه ها و حوزه های مقاومت در سالن همایش های اداره تبلیغات اسلامی پاکدشت از دیگر برنامه های ایام الله دهه فجر در پاکدشت است.

فرماندار پاکدشت ادامه داد: کلنگ زنی محل استقرار آتش نشانی «فیلستان» ، افتتاح پارک ولایت «فیلستان» ، افتتاح پارک سلامت بانوان «چنگی» و برگزاری جشنواره آشپزی در فرون آباد و نیز برگزاری مسابقه ورزشی آمادگی جسمانی بانوان در پارک بانوان شهرداری پاکدشت، برگزاری مراسم گرامیداشت ایام الله دهه فجر با حضور مسئولین هیئات مذهبی و مداحان شهرستان و همایش بزرگ تبین اندیشه های بانوان انقلاب در کانون شهدای پاکدشت نیز برای ایام دهه فجر در نظر گرفته شده است.

وی گفت: گلباران مزار شهدای شهرستان پاکدشت در روز پنج شنبه ۱۹ دی ماه، برگزاری مراسم بزرگداشت پیروزی انقلاب اسلامی در روستای «گلزار» بالا، دیدار با خانواده معظم شهدای شهرستان پاکدشت، کلنگ زنی ساختمان شهرداری و همچنین مخزن آب شیرین شهر فرون آباد در روز شنبه ۲۱ بهمن نیز برای این ایام در نظر گرفته شده است.

صادقی به برگزاری ۲ نماز جمعه ۱۳ و ۲۰ بهمن هم زمان با ایام الله دهه مبارک فجر اشاره کرد و افزود: این ۲ نماز جمعه با حضور پرشورتر و باشکوه تر مدیران، مسئولان و نیز مردم مومن و انقلابی پاکدشت، رنگ و بوی سال گرد پیروزی انقلاب اسلامی خواهد داشت.

فرماندار پاکدشت بر برگزاری باشکوه راهپیمایی ۲۲ بهمن به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران تاکید کرد و گفت: هرچه این راهپیمایی با شکوه تر برگزار شود، توطئه های دشمن بیش تر خنثی شده و دشمنان انقلاب اسلامی مایوس تر خواهند شد.

