مردم مقاوم کرمانشاه حق بیشتری به گردن ما دارند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر نوبخت عصر امروز پنجشنبه در نشست ستاد بازسازی مناطق زلزله زده استان کرمانشاه، اظهار داشت: مردم کرمانشاه در دوران جنگ تحمیلی در آتش و خون می سوختند و چندین بار این شهر مورد اصابت موشک و بمب‌های خوشه ای قرار گرفت.

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه افزود: مردم کرمانشاه بعد از پذیرش قطعنامه، آوارگی را تحمل کردند و در گوشه و کنار در چادر زندگی می‌کردند.

نوبخت تاکید کرد: این استان به جهت این سوابق، جایگاه ویژه ای دارد و منطقه ای مقاوم بوده و به گردن ما حق دارد.

نوبخت با اشاره به زلزله اخیر استان کرمانشاه، گفت: این مردم حق بیشتری دارند، آخرین پیشنهاد من را ان شاءالله روز یکشنبه از صدا و سیما خواهید شنید که جزو مصوبات است.

وی در ادامه با اشاره به سفر رئیس جمهور به استان کرمانشاه افزود: آن زمان به رئیس‌جمهور گفتند که در نقاط زلزله‌زده استان از ماشین پیاده نشده در حالی که آقای روحانی به علت کمبودجا بر روی ماشین با مردم صحبت کرد و گفت با تمام وجود برای مردم خدمت کنید.

وی با اشاره به اینکه موارد استثنایی در بحث زلزله مورد هماهنگی قرار بگیرد، گفت: قصد دولت با تمام وجود کمک به زلزله زدگان است و این مطالبه رهبری و خواست رئیس جمهور است و تردیدی در این نیست و تا آخرین لحظه کنار مردم خواهیم ماند.

نوبخت با بیان اینکه عنصر معنوی که عنصر خالص کمک به مردم است در دولت وجود دارد، گفت: با تمام وجود به مردم خدمت کنید و از استاندار می‌خواهم که به صورت هفته‌ای پیشرفت کار را به ما اعلام کند.

وی گفت: در روزهای آینده دوباره به استان کرمانشاه خواهیم آمد و امیدواریم تدارک دیده شود تا برای بدرقه اولین گروه از مسافران قطار به سمت مشهد، در استان حضور یابیم.