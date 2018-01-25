بازی امروز مقابل نفت آبادان یک ماراتن بود

به گزارش خبرنگار مهر، مهران حاتمی عصر امروز پس از برد تیمش مقابل تیم بسکتبال پالایش نفت آبادان در جمع خبرنگاران عنوان کرد: نوع بازی امروز بازیکنان نشان داد که آنها در طول فصل، تمرینات بسیار سخت و دشواری داشته اند.

سرمربی تیم بسکتبال شهرداری تبریز اظهار کرد: این پیروزی را به تمامی بازیکنان و عوامل تیم به خصوص بازیکنان نیکمت نشین که در اورت ها نیز شاهکار کردند، تبریک می گویم.

گفتنی است، از سری مسابقات نیمه نهایی لیگ برتر بسکتبال کشور امروز از ساعت ۱۵ تیم های بسکتبال پالایش نفت آبادان و شهردای تبریز در محل سالن ۱۷ شهریور آبادان و برای چهارمین بار به مصاف یکدیگر رفتند که این دیدار در نهایت با نتیجه ۱۰۱ بر ۹۵ به سود شهرداری تبریز خاتمه یافت.